«Представляются полицейскими»: телефонный мошенник попытался украсть деньги с банковского счета челябинки

Мужчина заявил, что на челябинку в Москве попытались взять кредит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительнице Челябинска позвонил «сотрудник полиции» и объявил, что ее банковские данные «скомпроментированы» и могут быть известны мошенникам. После этого он сам попытался узнать название банка и номер счета собеседницы. К счастью, женщина поняла – на другом конце провода жулик.

– Дознаватель отдела экономической безопасности по городу Москве вас беспокоит. Вас информировали по поводу происшествия? Сразу скажу, что претензий к вам нет, но вопросы задать необходимо, – начинает разговор «полицейский».

После этого он назвал имя якобы мошенницы, которая явилась в банк в Москве, предъявила доверенность и попыталась снять деньги со счета челябинки, а также взять кредит. Дальше «полицейский» заявил, что ему нужно возбудить уголовное дело, сейчас он проводит дознание, а данные женщины «скомпроментированы» и известны жуликам.

– Я сразу поняла, что полицейские так разговоры не ведут. Больше напоминает сотрудника «службы безопасности банка». Разговор у меня записывался, поэтому я решила ему подыграть. В конце он заявил, что сотрудники банка могли разгласить мои данные и только после всего диалога спросил, каким банком я пользуюсь. Похожие звонки поступали как минимум пяти моим коллегам, – рассказала КП-Челябинск читательница.

Реальным сотрудникам полиции такая схема известна давно. Ее даже причисляют к одной из самых распространенных. Часто такие «следователи» звонят в связке с «службой безопасности банка».

– Следует учитывать, что мошенники используют специальные программы, позволяющие менять номер, с которого осуществляется звонок. В этом случае на экране вашего телефона может высвечиваться номер, действительно принадлежащий правоохранительным структурам или банковским учреждениям, – объясняет пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Граждан настоящие эксперты в технике безопасности призывают к бдительности. Они напоминают, что сотрудники полиции и банков с сообщениями о несанкционированном доступе к счетам людям не звонят. Также они не принуждают оформлять кредиты и передавать данные, известные только пользователям.

Ранее в Челябинской области мужчина перечислил злоумышленникам 150 тысяч рублей после того, как зашел на сайт с проститутками.

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