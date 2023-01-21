«Невыносмый запах в подъезде»: соседи челябинца, который в квартире разводит гусей и кроликов, пожаловались на вонь, шум и паразитов

Начинал мужчина с трех гусей, а сейчас их шесть. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В 2020 году Антон Машуков из Челябинска стал знаменит на весь город – по ЧТЗ он разгуливал в сопровождении трех гусей. Милые фото мужчины с непривычными для городских реалий птицами быстро разлетались по соцсетям. Про компашку сняли несколько сюжетов для ТВ, СМИ взяли у хозяина пару интервью. А потом к гусям все привыкли. Все, кроме соседей Антона, которые пожаловались на то, что скотный двор в квартире на улице Горького вышел за все рамки. По их словам, сейчас у животновода 6 гусей, не менее 6 кроликов, куры, а еще он планирует завести свиней. Из-за этого в подъезде страшно воняет, а соседей атакуют паразиты: мыши и тараканы.

– Ужасный невыносимый запах в подъезде. Из вентиляции и окон он поднимается по всему стояку. Всю ночь гуси стучат по батарее (у них там видимо кормушки) выспаться невозможно. Тараканы и мыши уже во всем доме, – рассказала КП-Челябинск соседка Антона Светлана.

Соседям мужчины гуси милыми уже не кажутся. Фото: Кирилл САДЫКОВ

От паразитов жильцам подъезда приходится проводить регулярную обработку. Стоит она 4200 рублей и раскошеливаться приходится раз в три месяца. Но вонь, признаются люди, дается им сложнее всего. И терпеть эту ферму у соседей зоолюба нет никаких сил.

– Мы собираемся подавать в суд на выселение этого зооуголка. Писали обращение в санэпидстанцию, Роспотребнадзор, полицию, главе Тракторозаводского района. Все нас понимают но ничего сделать не могут, не в их компетенции, – сообщила о дальнейших планах Светлана.

Хозяин животных, по словам соседей, на компромисс идти не хочет. С питомцами он выходит на улицу несколько раз в день, зато к себе не впускает даже полицейских. Жильцы жалуются, что боятся за себя и детей. Антон, по их мнению, выглядит слишком экстравагантным и может повести себя непредсказуемо. Такой вот неконтактный зоопарк.

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