«Очень умные и послушные»: как живет электрик из Челябинска, который завел гусей в квартире

Гуси живут с Антоном почти год, он завел их прошлой весной. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Электрик из Челябинска Антон Машуков стал известным в прошлом году, когда поселил у себя в квартире гусей. Его прогулки по району с пернатыми Машей, Дашей и Яшей по сей день удивляют и поднимают настроение прохожим. А скоро стая станет еще больше — гусиное семейство ждет пополнение! Обе гусыни зимой снесли яйца и совсем скоро в квартире вылупятся гусята. Антон хочет оставить пять маленьких птичек себе, а остальных отвезти к родственникам в деревню или продать. КП-Челябинск прогулялась с Антоном и его питомцами и разузнала, как они готовятся к бэби-буму, и как изменилась их жизнь после обрушившейся славы.

ПОРОСЕНОК В СОСЕДЯХ

С Антоном мы договорились встретиться в парке им. Терешковой, он живет неподалеку и часто гуляет тут с гусями. Его я заприметила еще издалека — идет с пластиковой палкой, а впереди два гуся переваливаются с боку на бок. Прохожие на них оглядываются, улыбаются, кто-то снимает на телефон.

— А где третий? — с интересом спрашивает женщина.

— Дома, на яйцах сидит, она от гнезда не отходит, — отвечает Антон.

Парк им. Терешковой - любимое место прогулки гусей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Тут уже зацвела травка, которую можно пощипать. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Машукова и его пернатых знает весь Тракторазаводской район. Птиц Антон выводит на прогулку несколько раз в день, ходит с ними и в магазин, и на рынок. К повышенному вниманию мужчина привык. Однако, похоже, слава его мало волнует: Антона нет в соцсетях, у него вообще нет интернета.

— Мне с этим повезло. Говорили, что люди оставляют разные отзывы обо мне и моих гусях. Не только положительные, но и отрицательные. Что нормальный человек на такое не пойдет. Не все же любят животных, не все любят природу.

Общаться с журналистами Антон соглашается, но за встречу просит символическую плату — на корм гусям. Говорит, содержать их дорого. Только на питание уходит 3 тысячи в месяц. А зарплата электрика скромная.

На вопросы прохожих Антон отвечает довольно охотно, но признается, что иногда устает рассказывать одно и то же.

— В большинстве случаев вопросы повторяются. Но когда один вопрос задается уже в сотый, двухсотый раз, определенный дискомфорт появляется. Но я все понимаю. Сам тоже бы так реагировал. У нас в соседнем доме девушка держит поросенка, мини-пига, когда они гуляют, очень интересно, красиво, — говорит Антон.

С хозяйкой мини-мига Антон знаком лично, они, бывает, друг друга выручают. Как-то гусыня Даша приболела, и девушка одалживала для птицы антибиотики, давала советы по лечению.

Людям интересно наблюдать за гусями... Фото: Кирилл САДЫКОВ

...и гусям за людьми. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Скоро будет год, как гуси живут у Антона, купил он их прошлой весной, 10 мая.

— Долго думал, пандемия помогла решиться. Потому что целый месяц дома сидели, делать было нечего, и подумал, почему бы не завести каких-нибудь птичек. От куриц сильный запах, утки прожорливые, постоянно едят, без остановки. А гуси более грациозные, красивые, остановил выбор на них. В начале мая сходил на птичий рынок, приценился и позже купил.

Кстати, гуси не единственные его питомцы. Дома у него живет кролик — попросил приютить знакомый. С гусями ушастый не контактирует, у него своя клетка.

Дети в восторге от пернатых. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ВОЛЬЕР В ОТДЕЛЬНОЙ КОМНАТЕ И АРБУЗЫ НА ОБЕД

По словам Антона, птицы живут у него в отдельной комнате. Он построил для них вольер 1,5 на 4,5 метра. На деревянный пол положил старый рекламный баннер, сверху картон, полиэтилен, на него — еще картон. Рядом сделал домик из коробки для холодильника.

Выгуливать гусят Антон начал через месяц. Как раз сняли строгий карантин, и он стал выходить со своими птичками на поляну. Сначала выносил гусят в коробке — они тогда были размером с ладонь. А когда Маша, Даша и Яша перестали вмещаться в коробки, приучил их подниматься по лестнице. Антон живет на втором этаже, и топать птичкам приходится немного.

Пернатые уже спокойно чувствуют себя в городе. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Соседи сначала передавали из уст в уста: «Мы видели, что между домами гуляют гусята». Они еще тогда маленькие были, где-то с месяца я их начал выгуливать. Всем хотелось увидеть воочию гусей, пытались узнать, в какое время я гуляю. Очень радовались пожилые люди, и, естественно, дети, потому что такого они еще в своей жизни не видели. Они останавливались, очень долго смотрели. Затем люди начали подходить, фотографировать, и тем самым гуси плавно влились в городскую среду, — вспоминает гусевод.

— А на запах и грязь не жалуются?

— Запаха нет, картонки я каждый день выбрасываю, уборка ежедневная. Гуси птицы, как говорится, свободные. Даже когда я их спускаю в подъезде, бывают, что они обмарают. Но я с собой тряпочку беру, сразу же убираю. Раз в месяц подъезд мою. Если увидел, что где-то пятнышко осталось, беру тряпку, порошок и мою, ничего тут такого нету.

По дороге мы случайно встретили работника ЖЭКа, к которому относится дом Антона. Она расспросила, как дела у птиц и подтвердила, что никаких жалоб на гусевода не слышала.

Гуси ходят с Антоном по делам и в магазин. Летом он возил их купаться на Смолино. Передвигается Антон на общественном транспорте. С маршруткам и трамваям гуси тоже уже привыкли. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Спуститься по лестнице для Яши и Даши - легкая задача. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Антон живет с женой Римой. Ее пришлось два месяца уговаривать завести птиц. Потому что ей в жизни хватило уборки за животными.

— Рима жила в детстве в деревне, она знает, что такое хозяйство, что такое забота. Она сказала: «Мне такой ответственности не надо, помогать буду, но весь уход ляжет на тебя». Ну, уговорил, согласилась. Сейчас помогает. Убираюсь я, а она где-то воду поменяет, где-то еды принесет.

Антон признается, что когда взял гусей, он сам не имел представления, чем их кормить, как за ними ухаживать, с чем ему предстоит столкнуться.

— Оказалось, это не так страшно, как казалось первое время. Но все равно это очень большая ответственность, завести такую птицу это проблематично для города, ну и, естественно, для квартиры. Трудности — постоянная уборка. Картон нужно собрать, принести, уложить в мешки, унести на мусорку. Забота очень большая. А размеры вольера не метр на метр, как на птицефабрики, а такие, что позволяют им ходить, двигаться, размахивать крыльями.

Прогулка всегда происходит под прицелами камер. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Антон отмечает, что в кормлении с гусями проще, чем с теми же кошками и собаками. Еду он им ставит ведрами на весь день, также ставит тазик воды. Воду они пьют и купаются в ней, но не как в природе, а окунают голову и затем мочат крылышки.

Едят гуси капусту, огурцы, яблоки, груши морковь, свеклу, сено и хлеб. Очень любят арбузы. Траву мужчина заготавливает сам, собирает ее в лесу и сушит на балконе. Овощи и фрукты берет на рынке — так дешевле.

— Сколько я интересного с ними узнал! Например, я не представлял, что гуси могут есть глину или черную землю. А им, видимо, минералов надо. Пощипали траву, потом хоп, поели чернозем. Может быть, желудок им чистить надо, не знаю, это же природа, люди же не видят, как они питаются. Мы думаем, что они едят комбикорм, да зерно. Но нет.

«Я БЕЗ НИХ НЕ МОГУ»

Антон хвалится: его гуси очень умные, послушные, понимают команды. Мы тоже в этом убедились. Даша и Яша при нас переходили дорогу на «зеленый», спокойно шли по тротуару. А когда хозяин командовал им «искать колосочки», шли щипать свежую зеленую травку. Этим они изумляли не только нас, но и прохожих.

— Ты, посмотри, какие умные! — подошла ко мне женщина на светофоре, пока фотограф ловил кадры. — Ну, надо же!

Птицы привыкли к светофорам и правил не нарушают. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Антон говорит, что дома гуси моют в тазике капустные листья, если случайно они испачкаются на полу. И как-то Маша начала сворачивать грязную картонку, чтобы показать хозяину, что пора прибираться. По словам мужчины, как таковой дрессировки гусей не было. Он просто каждый день с ними общался, а они привыкли к определенным словам, которые и стали командами.

Птицы находят травку на обочинах дорог. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто видел гусей в деревне, знает, что связываться с ними не стоит, они могут щипнуть. Я сама из маленького городка, и меня не раз гоняли соседские гуси. Но птицы Антона, на удивление, добрые.

— Щипаться они не умеют. Клювом только толкают. Агрессии у них нет. Ну, шипят, да, дома, на улице. Но предназначения они не знают этому шипению. В деревне гуси так защищаются, а моих гусей я защищаю от всех напастей, — объясняет Антон.

Корреспондент КП-Челябинск тоже осмелилась погладить гуся. Совсем и не страшно! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сейчас из-за будущего потомства гуси стали осторожнее дома, охраняют территорию. Антон это понимает, старается их не беспокоить лишний раз. Для него ожидание гусят тоже волнительно, он никогда с этим не сталкивался. Приходится советоваться с опытными птицеводами.

— Люди, которые разводили гусей, говорят, что гуси все сами знают. Их не надо учить, не надо лезть к ним сейчас. Просто кормить, убирать. Я не ожидал, что будет столько яиц. Кто говорил, три штуки, пять. Но они снесли гораздо больше, в районе 20 штук. Я точно не смог сосчитать, не удалось. Это большое гнездо, поэтому Маша и не отходит от него. Сколько вылупится птенцов, я не знаю. Мне сказали, нереально, чтобы из всех яиц вылупились гусята. На какие-то яйца не хватит тепла, какое-то может сломаться от веса. Пять штук планирую себе оставить, а оставшиеся — либо в деревню к родственникам, либо продам.

— Но чем больше гусей, тем же больше уборки, денег, — говорю я.

— Да-да, но не знаю, буду смотреть, если не справлюсь, в деревню отправлю. Тяжело с ними, тяжело. Я надеялся и этих гусей до ноября подержать, а в ноябре отдать в деревню родственникам на содержание, чтобы они зимовали там. Но я не смог их отдать. Зашел в комнату, они посмотрели на меня: «Ча-ча, пошли гулять». Я постоял минуты две, посмотрел и говорю: «Никому я вас не отдам». Хотя уже договоренность была. Представил, что я их отдам, комната будет пустая, только зайка останется, думаю, нет, без них будет скучно. Устал, но уже не могу без них.

На фоне современных гостиниц гуси смотрятся так инородно, словно их сюда прифотошопили. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мы попытались подняться на парковку гостиницы, чтобы сделать забавный кадр. Но охранник нас прогнал охранник, мол, задавят, потом кто будет отвечать. Однако вслед спросил: «А третий-то гусь где?». «На гнезде сидит», — отвечаем. «Да батюшки!», — расплылся Фото: Кирилл САДЫКОВ

Да и в Тракторозаводском районе без этих пернатых тоже будет скучно. Антон рассуждает так: на улицах мало моментов, которые заставят улыбнуться. А при виде гусей все улыбаются. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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