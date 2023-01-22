В Челябинской области мужчина повесил собаку во дворе частного дома

Мужчина не заметил, что за ним наблюдают со стороны. Фото: ЗГООПБЖ "Подари жизнь" / Vk.com

В Златоусте Челябинской области засняли на видео смерть собаки, которую повесили во дворе частного дома. Видеоролик распространился в соцсетях и вызвал возмущение среди пользователей.

Инцидент произошел во дворе одного из частных домов на улице Пугачева. Мужчина повесил петлю на шею собаки и стал натягивать веревку. Животное пыталось выбраться, но безрезультатно. Когда собака перестала подавать признаки жизни, мужчина погладил ее по голове. Он спустил с веревки тело и положил в мешок.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по факту инцидента сейчас проводится проверка.

— В настоящее время устанавливается личность мужчины. Проводятся все необходимые мероприятия, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным источника в правоохранительных органах, убийство собаки произошло в чужом дворе. Кроме того, животное не принадлежит хозяину дома.

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