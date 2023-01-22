«Дверь заблокировалась, выбивали решетки с окон»: посетители рассказали, как пытались выбраться из горящей сауны в Челябинске

Посетителям и администратору помогли пожарные. Фото: кадр с видео

Накануне вечером в Челябинске вспыхнул пожар в сауне «Адмирал». Из здания эвакуировались пятеро человек – один администратор и четверо посетителей. Правда, выбраться наружу им удалось не без помощи пожарных. Одна из посетительниц Анастасия рассказала, как все начиналось.

— Получается, в сауне было два номера. В одном из них сидели мы с супругом, в другом – еще одна семейная пара. В какой-то момент везде гаснет свет, и я слышу, что администратор что-то орет. Я выбежала в коридор, а там уже дым поднимается. Начал тлеть пластик, и дышать уже невозможно стало, — вспоминает Анастасия.

По словам посетительницы, возгорание произошло в администраторской. Из-за отсутствия электричества и темноты никому из находившихся людей в сауне не удалось вызвать пожарных.

— Мы спрашиваем у администратора, как это все произошло, а ее оказывается на месте даже не было [в тот момент]. И вот в этой коморке у них в администраторской там что-то в щитке замкнуло. Сауна располагается во дворах домов, которые тоже оказались без света, — рассказала посетительница.

Анастасия рассказала, что в момент ЧП была заблокирована входная дверь, а все окна оказались зарешеченными.

— Дверь входная заблокировалась каким-то образом. Я не знаю почему – то ли она магнитная, то ли на ключ закрыта была. На окнах стояли решетки – у меня супруг пытался выбить их, но повредил себе ногу. Ладно, хоть окна открываются. Мы даже выйти не смогли, пока пожарные не приехали и все эти решетки болгаркой не спилили, — заявила женщина.

По данным МЧС, пожар начался в электрощитовой. Точную причину возгорания установят сотрудники отдела дознания. Отметим, что в сауне на звонок корреспондента КП-Челябинск не ответили.

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