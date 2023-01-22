В Челябинске пятеро человек эвакуировались из-за пожара в сауне

Никто из посетителей не пострадал Фото: Павел МАРТИНЧИК

На улице Российской, 159в в Челябинске накануне вечером произошел пожар в здании, где располагается сауна «Адмирал». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огнем охватило электрощитовую на первом этаже.

Из здания эвакуировались пять человек. Никто из них не пострадал. Точную причину пожара предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.

Напомним, накануне утром вспыхнул пожар в челябинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Из здания эвакуировались 25 человек.

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