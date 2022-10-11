«Дочь проткнула ногу до кости»: в Челябинской области по двору жилого дома раскидали горы игл от шприцов

Кошмар для всех, кто с детства боится игл. Фото: Анна Павловна / vk.com

Жуткие фотографии гор игл от шприцов, сделанные во дворе домов 47 и 49 квартала Строителей в Магнитогорске, напоминают кошмар из 90-х. Кто-то раскидал их по детской площадке, тропинкам и рядом с хоккейной коробкой. Первой пострадала от колючей ловушки гулявшая с собакой 9-летняя девочка.

– Она бегала по двору с собакой и как-то наступила на эту иглу. Проткнуло сквозь ботинок, до кости. Тут же подбежала женщина, начала помогать, потом на крики выбежал муж. Видит, все в кровище. Сразу дочку домой, все достал, ногу промыл. Прибежала я, и вместе поехали в травмпункт, – рассказала КП-Челябинск мама пострадавшей девочки.

В травмпункте сделали снимок ноги девочки. К счастью, игла не раскололась и частиц в ране ребенка не оставила. Но теперь маме предстоит вести ее на анализы. Кто знает, где мог побывать наконечник шприца…

Но как иглы оказались раскиданными по двору? Сразу вспоминаются старые байки о злоумышленниках, которые по непонятной причине раскидывали зараженные шприцы по общественным местам, вставляли их в сидения кинотеатров и общественного транспорта. Но, скорее всего, никакого заговора не было, а виной всему может быть банальная человеческая лень.

Эти иглы лежат вдоль тропинки. Фото: Анна Павловна / vk.com

– С соседями пообщалась. У нас в соседнем доме организация, которая выдает справки инвалидам. И люди говорят, что оттуда из главного входа вышла женщина и целую коробку небрежно кинула в сторону помойки, не доходя до нее. Все рассыпалась, естественно. Собралась куча зевак, детей. Есть камеры во дворе, потом будем смотреть по ним и искать эту женщину. В полицию заявление писать не буду, конечно, – поделилась планами мама ребенка.

Тем временем в самой организации информацию о разведенной опасной мусорке отрицают. И доводы у них логичные.

– Мы со шприцами не работаем. Никакого функционала у нас с ними нет, – сообщила КП-Челябинск сотрудница организации.

Теперь человека, который раскидал ловушки по двору, покажут камеры. И кто знает, сколько людей и животных уже пострадали от его беспечности. Бороться же с лежащими повсюду иглами предстоит дворнику.

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