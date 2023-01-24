ЧТПЗ воплотил в жизнь мечты 40 детей, которым нужна была надежда на чудо

Завод уже не первый раз участвует в благотворительной акции. Фото: ЧТПЗ

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), стал ключевым партнером благотворительной акции «Снеговики-добряки» на Южном Урале. В рамках инициативы ЧТПЗ помог осуществить мечты более 40 детей.

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

В ходе акции благотворительные некоммерческие организации и врачи детских больниц региона собирают письма Деду Морозу от ребят, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями и другими сложными жизненными ситуациями. Участники проекта — компании и организации, а также коллективы активистов — исполняют детские желания. В 2023 году ЧТПЗ помог детям из Челябинска, Копейска, села Долгодеревенское и поселка Луговой.

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

«Поддержка тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации — одно из ключевых направлений социальной политики ЧТПЗ. Завод стал партнером акции в третий раз. Для предприятия важно быть частью этого большого и доброго движения, дарить детям радость и заботу. Хочется верить, что с новогоднего чуда в жизни ребят начнется светлая полоса, а сложные ситуации, в которых они оказались, минуют», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

Фото: ЧТПЗ

«Благодарим руководство ЧТПЗ за стабильность и надежность, ведь завод поддерживает акцию «Снеговики-добряки» с 2020 года. Социальная политика предприятия вызывает большое уважение. Великодушие и искреннее участие в жизни тех, кому нужна помощь — это те качества, благодаря которым атмосфера в нашем регионе становится еще более благоприятной для всех его жителей», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Благотворительная акция «Снеговики-добряки» проходит на Южном Урале четвертый год подряд под эгидой уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. За время существования акции подарки на общую сумму 18 млн рублей получили более 2 300 детей.