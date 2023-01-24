День студента в Челябинске 25 января 2023: программа на Татьянин день

Студентов ждет насыщенная программа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Один из самых долгожданных дней у студентов (после закрытия сессии и защиты диплома) – это 25 января. В университетах для учащихся готовят программы, а в городе организации даже придумывают для них привилегии, которыми можно воспользоваться только в этот день. «Комсомолка» собрала эту афишу на День студента в Челябинске воедино.

Билеты в кино по 120 рублей

В киноцентре «Импульс» (на ул. 50-летия ВЛКСМ, 16) действует скидка студентов и Татьян. Все билеты стоят по 120 рублей. С собой только нужно прихватить студенческий и паспорт.

Ночь на коньках только для избранных

Самых спортивных студентов ждет бесплатная ночь на коньках. Министерство спорта устроит массовые катания в «Уральской молнии» с 21:30 до 23:00. Но попасть на них можно будет только по пригласительным. В программе – интерактивные площадки, конкурсы и призы.

Исполнение трех желаний от ректора

В ЮУрГУ каждый год ректор исполняет три студенческих желания. Комиссия выбирает самые актуальные мечты – например, улучшение учебного процесса, организация мероприятий или изменение условий в студгородке.

В 12:00 в главном корпусе стартует театрализованный пролог с Елизаветой, благодаря которой и празднуется этот День студента. Она в подписала указ о строительстве МГУ – тогда первого университета в России, и 25 января считается его датой основания.

В 14 часов всех желающих зовут на мастер-класс в хобби-студии.

Приготовление напитка вместе с ректором

Ректор ЧелГУ тоже на одной волне со студентами. 25 января он станет участником квеста. Учащимся нужно будет путешествовать по русским народным сказкам – всего в квесте 9 станций. На каждой будут спрятаны секретные ингредиенты напитка, который они приготовят с Сергеем Таскаевым.

Кстати, праздновать День студента в ЧелГУ будут еще два дня. 26 числа учащиеся отправятся в «Солнечную долину» на кубок профсоюза по горным лыжам и сноуборду среди студенческих команд. А 27 января им предлагают принести гуманитарную помощь для военных и их семей в первый корпус, кабинет № 102.

Подсветка башни в горсаду Пушкина

Еще одним приятным событием для студентов будет зажжение телебашни в центре Челябинска. Российская телерадиовещательная сеть (РТРС) включит художественную подсветку на всех башнях в России – в честь Дня студента. На ней отразится текстовое поздравление.

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