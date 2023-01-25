«Нужно апгрейдиться»: истории челябинских студентов, поступивших на «вышку» далеко не в 18

Эти люди доказывают - учиться можно в любом возрасте и при любых обстоятельствах! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в России отмечается День студента. Принято считать этот праздник молодежным, но далеко не все идут получать образование в юном возрасте. Наши герои пошли грызть гранит науки тогда, когда принято воспитывать своих детей, а то и внуков, или просто лежать на диване и наслаждаться отдыхом. И у каждого нашлась своя причина. КП-Челябинск рассказывает истории студентов, которым уже далеко не 20, но Татьянин день — это все еще их праздник.

«НУЖНО ПОСТОЯННО АПГРЕЙДИТЬСЯ»

Владимиру Дергачеву 50 лет, и сейчас он работает в энергетической компании на руководящей должности. За плечами у мужчины оконченный бакалавриат по этой специальности, но одного диплома ему показалось мало. Владимир считает, что любые знания и опыт будут полезны человеку, поэтому в 2022 году поступил в магистратуру на специальность «Государственное и муниципальное управление».

– Я считаю, что человек не должен стоять на месте, нужно постоянно обновляться, апгрейдиться. У меня работа связана с энергетикой, но, как управленцу, мне хотелось бы тоже понимать, как это все устроено. Всегда полезно применять новый опыт и знания, неважно в какой сфере, – рассказывает Владимир.

Для обучения мужчина выбрал очную форму. Он также ездит на пары, сидит с одногруппниками за партой и бегает по преподавателям, когда копятся долги. Говорит, в молодости делать это гораздо легче – никаких дел особо нет, можно полностью посвятить себя учебе. А сейчас приходится вклинивать ее в график работа-дом-семья.

– Да и голова уже по-другому варит, приходится себя подхлестывать, чтобы учиться. Преподавателям в этом плане большой респект, что идут навстречу и все понимают, – добавил мужчина.

«ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО ВИДЕОСВЯЗИ!»

Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что можно будет получать высшее образование из дома, занимаясь с преподавателем по видеосвязи. Но сейчас – это реальность, и так учатся тысячи людей по всему миру. Один из них – 46-летний звукорежиссер Василий Малышев. Сейчас из дома на очно-заочном отделении он изучает менеджмент.

– Раньше учился в техникуме, на пары ходить приходилось. Особо не хотелось ничего. А теперь все по видеосвязи, круто – делится впечатлениями Василий.

Фото: предоставлено КП

Студент рассказывает, что с ним учатся «ребята» и постарше. Василий объясняет - часто у людей возникает карьерный «потолок», который без высшего образования преодолеть никак нельзя. Остается или смириться, или учиться. Вспоминать школьные знания и вновь садиться за домашку после многих лет жизни без занятий – не легко.

– Меняется восприятие. Сейчас меня никто не подпинывал. Решение учиться – мое собственное. Поэтому и к процессу начинаешь относиться очень серьезно. Сейчас вот приходится с нуля учить английский, хотя в школе у меня был немецкий. Ну ничего, первая сессия позади – все зачтено, – с гордостью объясняет Василий.

РАБОТАЛ ФЕЛЬДШЕРОМ В СИРИИ, ТЕПЕРЬ УЧИТСЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

«Спокойный взрослый парень, очень дисциплинированный, молодец, стихи пишет» – такую характеристику дают 28-летнему студенту Южно-Уральского государственного медицинского университета Алексею Мосе преподаватели. За спиной у третьекурсника 6 лет службы, в том числе работа «вежливым человеком» в 2014 году в Крыму, командировка в Сирию и ранение, которое на два года лишило мужчину возможности самостоятельно ходить.

Фото: предоставлено КП

Медиком Алексей хотел быть с детства. После 9 класса пошел в колледж, отучился 4 года, закончил. На «вышку» пойти не смог – не хватило баллов. Отправился в армию. Спустя два месяца срочной службы, почти сразу после присяги, Алексея отправили в качестве «вежливого человека» в Крым. Дальше – командировка в Сирии, где он был фельдшером. Там он организовал полевой госпиталь на передовой, где спас не одну солдатскую жизнь. Там же и получил тяжелое ранение.

– Противник из газового баллона создавал бомбы и беспорядочно метал их. Я на носилках эвакуировал раненого бойца, одна из таких бомб в меня прилетела. Итог – ранение, два года реабилитации в Москве. Ходить не мог. Боль страшная была, – вспоминает Алексей.

Фото: предоставлено КП

После того, как мужчина вновь встал на ноги, он подал документы в медуниверситет. И в этот раз поступил. Сейчас Алексей учится на третьем курсе. Несмотря на разницу в возрасте и жизненном опыте, с 20-летними однокурсниками он на одной волне. А еще он пишет пронзительные стихи и песни. В прошлом году даже занял первое место в вузовском конкурсе.

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