«Не каждый мужчина готов рассказать»: почему у 20-летних начинаются проблемы с потенцией

Врач-андролог Александр Аркадьев. Фото: Наталья Малухина.

Проблем с потенцией стесняются, отмахиваются, а на ее признаки зачастую закрывают глаза. Врач-андролог челябинской областной клинической больницы Александр Аркадьев рассказал, чем это может обернуться, каких признаков стоит опасаться и почему нужно не бояться обратиться к врачу.

− По статистике каждый 10-й мужчина в возрасте от 20 до 30 лет страдает данной болезнью. От 30 до 40 лет − каждый пятый. А свыше 40 − может каждый второй и третий. Но это только верхушка айсберга, потому что не каждый мужчина готов об этом рассказать. Для многих это интимный вопрос. Они не готовы поделиться даже со своими близкими людьми. Поэтому общая картина намного шире, − уверенно заявляет Александр Аркадьев.

Причины проблем с потенцией

Молодых мужчин, страдающих из-за проблем с потенцией, становятся все больше. Влияет на это жизнь в современном мире. К нарушениям в интимной жизни приводит целый ряд факторов, уверен врач ЧОКБ. Это курение, сидячий образ жизни, ожирение, стрессы на работе, хронические недосып и утомление.

Лечить данное заболевание лучше, пока ситуация не ухудшится совсем. Существует целый ряд признаков, кричащих, что пора обратиться к врачу.

− Это нарушение спонтанной утренней эрекции. Когда мужчина просыпается, у него физиологически эрекция должна быть. Также нарушение тяги к женщине, то есть понижается либидо. Слабая эрекция на фоне возбуждения и стимуляции или вообще ее нет. Все это предвестники того, что есть какая-то проблема, что это может запустить маховик более глобальных проблем. Нарушение эрекции – это риск того, что у человека через полгода-год может случиться инфаркт, − рассказывает врач-андролог.

Лечением пациента, у которого проблемы с потенцией, в ЧОКБ занимаются сразу несколько врачей. Александр Аркадьев заверяет, что подход должен быть именно комплексным:

− Тут должен быть комплексный подход. Потому что это может быть как самостоятельным заболеванием, так и проявлением какого-то другого заболевания: кардиологического, атеросклероза, гипертонической болезни, сахарного диабета. Все это приводит к тому, что нарушаются нормальные физиологические процессы в организме и выливается в наших проявлениях. Бывают ситуации, когда назначают терапию по какому-то заболеванию, а побочным проявлением может быть эректильная дисфункция. Что требует повторной консультации, коррекции терапии. Возможно нужно будет просто скорректировать лечение.

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