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Происшествия25 января 2023 13:29

В Магнитогорске младенец попал в реанимацию после обрезания в домашних условиях

У ребенка произошла остановка дыхания
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Сейчас врачи борются за жизнь ребенка

Сейчас врачи борются за жизнь ребенка

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В многопрофильный стационар Центра охраны материнства Магнитогорска (Челябинская область) привезли новорожденного мальчика, у которого после домашнего обрезания остановилось дыхание. В настоящий момент ребенок находится в реанимации - за его жизнь борются врачи. Как отметил детский хирург медучреждения Павел Солдатов, истинные причины ухудшения здоровья малыша пока что неизвестны.

— Мы точно не знаем, что произошло с этим ребенком во время проведения процедуры обрезания на дому. Известно только, что после вмешательства у него произошла остановка дыхания. Какие препараты использовались для анестезии, в каких дозировках, была ли у ребенка аллергическая реакция … сейчас можно только предполагать, делать выводы на основании слов родителей ребенка, — рассказал врач.

В пресс-службе медучреждения заявили, что по факту инцидента направили правоохранителям документы на маленького пациента. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и прокуратура.

Известно, что «домашнее» обрезание ребенку проводил человек, который не имеет должной квалификации. Врачи подчеркивают, что любая хирургическая манипуляция должна выполняться опытными специалистами в больницах.

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