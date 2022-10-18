Компании проявляют чудеса изобретательности: как промышленные предприятия Челябинской области противостоят санкциям

Министр Павел Рыжий о ситуации на предприятиях и новых решениях. Фото: Фонд развития промышленности Челябинской области.

Больше полугода прошло с того момента, как начали вводиться жесткие санкции против российских компаний. Во многом это коснулось предприятий Челябинской области. Насколько они научились жить в новой реальности, оправдались ли ожидания по импортозамещению, в эфире радио «Комсомольская правда – Челябинск» (95,3 FM) рассказал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ — ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

— Павел Анатольевич, как сегодня чувствуют себя промышленные гиганты? Как справляются с ограничениями?

— Санкции начали вводиться еще с 2014 года. Масса санкций, которые были введены до февраля, тоже были достаточно давящие на экономику, просто было чуть больше возможности маневрировать. То, что началось после 24 февраля, это достаточно болезненно и тяжело, причем это коснулось и промышленных гигантов достаточно сильно, и небольшого бизнеса, малых и средних предприятий. До этого лета обрабатывающая промышленность, машиностроение, металлургия — базовые отрасли — достаточно хорошо росли. Падение началось после августа. Представляете, какой был накоплен резерв в экономике, что удалось долго сдерживать! На сегодняшний день падение индекса промышленного производства превысило 3%. Мы прогнозируем некую стабилизацию, но мы понимаем что, скорее всего, по промышленному производству мы не выйдем на рост, 3-4% падения по итогам года будет абсолютно точно.

— Это было ожидаемо, наверняка наша экономика готовилась к этому падению?

— Мы ожидали, что нашего резерва хватит на больше, в это падение наибольшую долю внесли проблемы, связанные с металлургией. Нашим металлургическим гигантам сильно ограничили экспорт, усложнили поставки, с учетом масштабности металлургии, это начало сказываться. Раз головной заказчик крупный страдает, конечно, по цепочке начинают накапливаться проблемы и у поставщиков. У нас достаточно хорошо держится добыча. Но все, что связано с обработкой, мы видим небольшое падение. Хотя и в обрабатывающей промышленности есть рост по целому ряду позиций. Растет производство автомобилей, а они также тащат за собой рост заказов по комплектующим, по металлу, набирают людей, закупают станки.

— Наравне с этим появилось такое понятие, как время новых возможностей. Как это проявляется?

— Целый ряд компаний проявляют просто чудеса изобретательности. Например, «Приводная техника». Ушел «Сименс» — гигантский блок компаний различных производств, изделий, устройств. На ледокольном флоте мы видим, как наша челябинская компания «Приводная техника» заменяет целые системы сименсовские на свои. Мы видим, что у нас в стране остался по сути один производитель башенных кранов «Нязепетровский крановый завод». Компания «Электромашина» разработала и изготовила электрические двигатели для трамваев, и сейчас они уже испытываются в наших усть-катавских трамваях. Таких примеров очень много. Когда мы говорили о резервах в экономике, которые нам позволяют немного демпировать эту ситуацию, один из главных резервов — это не то, что было на складах, а это предприимчивость наших бизнесменов, руководителей промышленности. И это вызывает просто восхищение.

«Приводная техника» представила новинку - интеллектуальную систему накопления и хранения энергии для дома и офиса. Фото: НТЦ «Приводная техника».

— Губернатор Алексей Текслер ставит задачу, чтобы принципиально важные вещи производились в Челябинской области. Один из примеров — производство троллейбусов, которое сейчас отлаживают на ЧТПЗ. Какие еще примеры есть?

— Для меня самый важный шаг, который был сделан губернатором в этом направлении, это то, как он поддержал Усть-Катавский вагоностроительный завод. Количество усть-катавских трамваев рекордное во всем мире. Когда этот завод стал испытывать сложности с одной стороны, но с другой, поменявшийся топ-менеджмент завода стал активно разрабатывать новую линейку трамваев, губернатор сильно помог заказом трамваев на Магнитогорск и на Челябинск. В том числе через губернатора, через Роскосмос заказы трамваев были в целом ряде других городов. Если о троллейбусах и электробусах мы пока говорим как о некой перспективе, то усть-катавские трамваи, возобновившиеся на новой базе, очень уверенно говорят уже о планах на следующей год. Это пример текущей жизни сейчас.

ЧАТ МИНИСТРОВ И ЕДИНАЯ БАЗА

— Регионом и министерством создана база по импортозамещению. Как она сегодня работает, пользуются ли ей наши предприятия?

— Произошла очень интересная ситуация. Когда начались весенние проблемы, практически все регионы стали создавать собственные базы по импортозамещению. Мы провели первый в стране форум по импортозамещению, и губернатор выступил с инициативной объединить эти базы. Мы позже в рамках Иннопрома договорились с нашими соседями свердловчанами, что будем объединять эти базы. Там масса технических вещей. И эти базы сейчас существуют, работают, обмен информацией идет очень активный. Здесь низкий поклон предпринимателям, которые используют все возможные каналы коммуникации, а их создано очень много. Надо отметить роль Минпромторга, потому что они создали несколько своих мощных информационных платформ, поэтому сейчас с доступом информации проблем нет. У нас среди министров промышленности существует свой очень живой и активный чат, куда могут вбросить коллеги: «нужен прокат такой-то, болты такие-то». И вся страна как-то быстро собирается. Обсуждается все. Один из мощных ресурсов сейчас — это творчество и жизнеспособность наших предпринимателей, организаторов производства.

Губернатор Алексей Текслер поручил южноуральским предприятиям закрыть нужды минобороны. Фото: пресс-служба губернатора.

ПОМОЩЬ ПО ЗАПРОСУ

— Неоднократно губернатор поднимал тему промышленной ипотеки. Он выступил с инициативой этой меры на экономическом форуме в 2021 году, и сейчас это уже реализуется. Как работает промышленная ипотека?

— Эта мера принята и реализуется Минпромом и выбранным пулом банков. Компании, составив бизнес-планы, должны прийти в тот или иной банк, если он выдает промышленную ипотеку, Минпром просто субсидирует эти затраты. Но у нас очень давно налажены отношения с Союзом промышленников и предпринимателей, мы с ними стали обсуждать. Нам крупные и средние коллеги сказали, что они хотели бы, чтобы деньги на промышленную ипотеку можно было тратить на приобретение, новое строительство и реконструкцию зданий. Потому что, если вам нужно быстро что-то небольшое, вам не обязательно покупать, может быть эффективнее и выгодней что-то построить. Механизм федеральной промышленной ипотеки это пока не предполагает. Уже сейчас мы с Фондом развития промышленности это отрабатываем. Думаю, у нас будет своя собственная промышленная ипотека, которая поможет высокотехнологичным средним компаниям строить новые здания. Это вопрос ближайшего месяца.

— Достаточно часто губернатор лично встречался с промышленниками, обсуждалось, какая помощь им нужна. Можете подвести некий итог, какая помощь требуется, и какую оказывает регион?

— Практически все региональные меры поддержки появляются из коммуникации с крупным и средним бизнесом. У нас есть аналог федерального проекта «Производительность труда». Это было сделано по запросу «Опоры России». По промышленной ипотеке — это был запрос крупного бизнеса. В свое время через Алексея Леонидовича Текслера, через его участие в Госсовете, реанимировали поддержку промышленных кластеров. Мы увеличиваем эту поддержку, и она у нас востребована. На последнем Петербургском форуме президент сказал, что он ориентирует промышленность на активное участие в кооперации в рамках кластеров. Мы ждем, что в ближайшее время выйдет измененная федеральная нормативка по промышленным кластерам. Был запрос предприятий на финансирование НИОКР. По решению губернатора эта программа была одобрена и включена в бюджет. В рамках обсуждения бюджета мы закладываем возможность продолжать программу по НИОКРам на следующий год.

Некоторые предприятия, мы это прям видим, получают поддержку и как участники кластера, и как НИОКР, налоговые льготы. Мы пытаемся создавать комплексные решения для тех предприятий, которые перспективны, амбициозны, решают задачи импортозамещения и технологической независимости.

Губернатор Алексей Текслер и министр промышленности Павел Рыжий. Фото: Фонд развития промышленности Челябинской области.

— У минпрома также есть национальный проект «Производительность труда». Как он работает, и какие есть результаты?

— Обычно господдержка связана либо напрямую с выделением средств, либо это финансовый инструмент, связанный с налоговыми послаблениями, но это все равно деньги. Отличие нацпроекта «Производительность труда» в том, что предприятия получают не деньги, а консультацию, интеллектуальную поддержку. На мой взгляд, это один из самых эффективных инструментов поддержки промышленных предприятий. Потому что с помощью тренеров федеральных и региональных предприятия получают знания, иногда даже неожиданный для них самих эффект.

У нас уже больше 105 предприятий-участников. Плановое задание — добиться не меньше 5% роста производительности труда в год. У нас подавляющее большинство добиваются эффекта от 20% и выше. Второй и третий год получают не такие взрывные результаты, но 10-15% — это очень хорошо. Мы постоянно встречаемся и с топ-менеджерами, и собственниками бизнеса, которые нам говорят: «мы создали свое предприятие с нуля, чему вы нас можете научить?» В целом мы видим эффект совершенно удивительный, именно поэтому мы создали свою региональную программу. Не все смогли по финансовому цензу пройти в федеральный проект. У нас около 10 предприятий, которые за региональные деньги получают эту поддержку. Это небольшие предприятия.

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