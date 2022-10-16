Не все гаджеты убивают здоровье: дети вдохновили челябинца на создание игр, помогающих учиться в движении

Сейчас семья Андреевых больше на одного человека. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Семья Андреевых любит детей, говорит, в них счастье. У Марии и Дмитрия их пять. И именно благодаря им глава семьи в 2013 году создал компанию, которая производит интерактивное оборудование для образования. Его покупают детские сады и школы по всему миру. В День отца Дмитрий Андреев рассказал КП-Челябинск, как тестирует новые устройства на детях, находит баланс между семьей и бизнесом и какие устройства любят его дети.

ПОДХОД БЕРЕЖНОЙ ЦИФРЫ

Старшей дочке Полине уже 13 лет. Арсению – 5, Савелию – 4, Кристине – три. И самому маленькому Данисию недавно исполнился год. И дети не только не мешают развитию бизнеса, а наоборот - помогают. Владелец челябинской компании «Инновации детям» вместе с коллегами создает игры.

– У меня жена тоже из многодетной семьи. В целом мне кажется, это ее большой подвиг, что у нас пятеро детей. Мы всегда хотели много детей. Понятно, что и большая ответственность, – отмечает Дмитрий.

Благодаря старшей дочери Полине и появился успешный сейчас бизнес «Инновации детям». Дмитрий привел дочь в детсад и увидел, что он никак не изменился еще с тех времен, когда сам туда ходил. А ведь мир поменялся! Мы сейчас окружены всевозможными гаджетами.

– Можно сказать, что создатели соцсетей, операционных систем и гаджетов, не думали о развитии детей, когда создавали. Они больше думали о взрослых. И получилось так, что большинство гаджетов, которые созданы, не очень подходят и более того вредны для зрения и не только. Дети при использовании гаджетов мало двигаются, что ведет к различным хроническим заболеваниям. Я как отец это понял, – рассказывает Дмитрий.

Тогда не было ни денег, ни инвесторов. Были четыре выпускника вуза и их ноутбуки. Так и появился первый продукт «Играй и развивайся». Эта приставка подключалась к компьютеру и реагировала на движение ребенка.

– Мы сделали первую игру «Пешеходный переход», когда ребенок стоит перед телевизором и с помощью специальной камеры видит себя на экране. Но стоит он не в обычной комнате, а допустим на пешеходном переходе. Его задача правильно перейти на зеленый свет. Такая простая игра, – отмечает Дмитрий. – Мы ее сделали, показали десятку детских садов и, на наше удивление, одному очень понравилось. И он ее еще тогда, в 2013 году, захотел приобрести.

Сначала проект пробовали на своих детях. И только потом поняли, что эта игра может понравится и помочь не только их детям, но и в целом образованию.

– Тогда были еще федеральные государственные требования по дошкольному образованию. И мы создавали программное обеспечение в соответствии с этими стандартами. У нас формат взаимодействия был компьютер и человек, поэтому это очень востребовано. Мы сейчас называем этот подход бережной цифрой - сохранение здоровья и мотивация к занятиям. Этот стандарт мы сейчас пытаемся внедрить во всем мире, – рассказывает Дмитрий.

ХОТИМ СОЗДАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО

За 9 лет штат компании вырос с 4 до более 100 человек. У многих из них есть дети. И они тоже вовлекаются в процесс производства.

– У нас одна из игр распознает кисть ребенка. Разработчики тестировали на взрослой ладони. Когда мы привели своих детей, увидели, что у них ладошка поменьше и надо компьютерные алгоритмы перенастраивать и делать более оптимальными. Перестроили!

Сейчас Дмитрий поставил перед компанией глобальную задачу.

– Возьмем, допустим, школу: по окончанию не больше 20% детей полностью здоровы. Конечно, дети очень много сидят, а школьная нагрузка все возрастает и возрастает. Да и в целом дети стали меньше двигаться. Если школа далеко находится: сначала ты в транспорте сидишь, потом в школе, потом на продленке, потом делаешь домашнее задание. Все врачи говорят, что обездвиженность – это болезнь 21 века. А мы хотим эту болезнь предотвратить в детсадовской и школьной среде, – объясняет Дмитрий.

ДЕТИ УЧАТСЯ В ПОДВИЖНОЙ ФОРМЕ

Основной упор компания делает на России. Все-таки образование более здоровым хочется сделать именно в своей стране. Но продукты также поставляют в страны СНГ, Израиль, США и Великобританию.

В некоторых челябинских детских садах тоже используют разработки земляков. А еще ребята открыли развивающий центр будущего, где каждый ребенок может принять участие в интерактивной игре.

– Туда и наши, и другие дети могут прийти, посмотреть и побывать на каких-то мероприятиях по развитию. Там стоят все наши продукты и ребенок может позаниматься. Один из продуктов – интерактивный пол «Magium», который позволяет проводить занятия в движении. Мы совместно с различными институтами показываем, что этот подход не только более эффективен с точки зрения обучения, но он еще более эффективен и с точки зрения здоровья ребенка, – отмечает многодетный отец.

Интерактивный пол. Фото: развивающий центр будущего "Инновации детям"

Дети Андреевых часто ходят в этот центр. Папа говорит, что больше всего им там нравится «Умное зеркало» и интерактивный физкультурный комплекс, на котором проходят занятия по нейрофитнесу.

– Трое моих детей ходят в центр, им очень нравится. Интерактивный физкультурный комплекс – это стена, на которой есть проекция, как от обычного проектора, только она реагирует на мячи и касания. Допустим, ребенку дается таблица умножения или какие-то примеры арифметические. И ему надо их решить и попасть в правильный ответ мячом по стене. Визуально это все очень интересно выглядит.

Решить пример мало, нужно еще и попасть в верный ответ мячом. Фото: развивающий центр будущего "Инновации детям"

– А «Умное зеркало» что за разработка?

– Дети профессионально занимаются с логопедом. Зеркало не просто отображает, а распознает различные звуки, говорит, правильно или нет они произносятся. Ребенок на нем может какие-то свои неточности, задержки в развитии речи исправить или профилактику речи на определенные звуки сделать.

День отца - праздник молодой и папы только начинают привыкать к поздравлениям. А для Дмитрия это возможность еще раз подчеркнуть, что дети - большое счастье и с ними все по плечу.

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