«Наши роли предостерегают нас от чего-то»: в Кургане нашли мертвой актрису театра Ирину Голубниченко

Актриса ушла из дома 23 сентября и пропала. Фото: Курганский театр драмы

85-летнюю актрису театра Ирину Голубниченко обнаружили мертвой в Кургане. Еще 23 сентября вечером она вышла из дома и не вернулась. Как сообщил КП-Челябинск региональный представитель «ЛизаАлерт» в Курганской области Константин Бажин, ее тело обнаружили сотрудники правоохранительных органов 12 октября.

— Подробности не разглашаются, — уточнили в «Лиза Алерт».

Несколько недель Ирину Георгиевну искали и волонтеры, и полиция. «ЛизаАлерт Курганской области» обращались к автомобилистам с просьбой просмотреть камеры видеорегистраторов, если те проезжали по шоссе им. Тюнина и по улице Свободы – там ее видели последний раз. Но это не помогло, тело актрисы обнаружила полиция.

Ирина Голубниченко прослужила в театре больше 30 лет. Фото: Курганский театр драмы

Ирина Георгиевна с 1989 года служила в Курганском государственном театре драмы. В 2003 году она была награждена Почетной грамотой министерства культуры РФ.

— С большим мастерством Ирина Георгиевна исполняла любую роль независимо от ее величины: Аркадина в постановке «Чайка» по пьесе А. Чехова, Ада Ульская в спектакле «Вдовий пароход» И. Грековой, П. Лунгина, Устинья Наумовна в комедии «Банкрот» А. Островского, Джокер в мюзикле «Свадьба Кречинского» А. Колкера, Таня в ее бенефисном спектакле «Пока она умирала» по пьесе Н. Птушкиной, - говорят в Курганском театре драмы, где она прослужила более 30 лет.

Фото: Курганский театр драмы

По словам коллег, ее самый любимый спектакль — «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса, где она исполнила роль Аманды. Одной из ее последних ролей стала Мирониха в спектакле «Последний срок» по повести Распутина, которую в 2012 году поставил режиссер Леонид Гушанский.

— Наши роли предостерегают нас от чего-то, заставляют задуматься над многими ситуациями, отмечала актриса в одном из интервью после спектакля, — вспоминают с грустью коллеги в театре.

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