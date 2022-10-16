Молим о здоровье и детях: мощи святой старицы Матроны Московской встретили в Челябинске

Православные приложились к мощам Матронушки. Фото: Дарья Агафонова

До 20 октября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе на Кыштымской, 32 в Челябинске православные могут приложиться к мощам святой старицы Матроны Московской. В торжественной встрече принял участие митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Наш фотограф побывала в храме.

В торжественной встрече принял участие митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Фото: Дарья Агафонова

Как ранее писал КП-Челябинск, принесение святыни в регион организуется в рамках празднования Дня собора южноуральских святых.

Мощи будут пребывать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Фото: Дарья Агафонова

— Приложиться к мощам можно в течение пяти дней с 8:00 до 20:00. Вход будет организован с западной стороны. В храме будут волонтеры, которые будут направлять. В последний день, 20 октября пройдет торжественный молебен, и мы попрощается с мощами, — рассказывал протоиерей Владимир Маничев, ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора.

Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

О чем просить Матрону? Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

В храме помогают волонтеры. Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

Многие приходят в храм с детьми. Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

Фото: Дарья Агафонова

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