Ждала Деда Мороза и увидела пожар: в Курганской области наградили 4-летнюю девочку за спасение соседей

Родителям девочки вручили благодарственное письмо. Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

В Курганской области в селе Байдары четырехлетняя Варя Аракчеева в канун Нового года спасла соседей от пожара. В ожидании Деда Мороза она выглядывала в окно, когда заметила огонь, расходившийся по хозяйственным постройкам. Об увиденном девочка сразу сообщила отцу, который вызвал пожарных и разбудил соседей.

– В результате огнеборцы села и соседних постов муниципальной пожарной охраны пожар потушили, не дав огню захватить дом, в котором живут мама с дочерью, имеющие группы инвалидности, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Варя с письмом. Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Родителям Вари вручили благодарственное письмо от начальника МЧС Курганской области. В нем их благодарят за воспитание дочери. Самой девочке подарили сладкий подарок и набор для творчества.

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