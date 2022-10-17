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Политика17 октября 2022 15:35

Путин присвоил звание «гвардейский» артиллерийскому полку из Челябинской области

400-й самоходный артиллерийский полк базируется в Чебаркуле
Ян Стоев
Ян Стоев
В ходе боевых действий личный состав полка проявил героизм и отвагу, а также стойкость и мужество

В ходе боевых действий личный состав полка проявил героизм и отвагу, а также стойкость и мужество

Фото: Александр КОЦ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому полку, который базируется в Чебаркуле Челябинской области. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правой информации.

— Присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование «гвардейский», — говорится в документе.

В указе уточняется, что звание «гвардейский» полку присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленный личным составом в боевых действиях.

В июне Владимир Путин наградил орденом Жукова 239 гвардейский танковый полк, базирующийся в Чебаркуле. Ранее он уже стал «носителем» ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского и других значимых наград. Также звания Героя Российской Федерации был удостоен командир полка Иван Шиц.

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