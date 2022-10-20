О чем рассказывает Белкин: «Комсомолка» в Челябинске запускает новый кулинарный проект

Готовит Алексей в печи, а подает блюда - в красивой национальной посуде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Любите ли вы готовить так, как мы? А умеете так, как Алексей Белкин? Известный кулинар уже 30 лет собирает и возрождает блюда русские блюда, наши уральские. Какой напиток оценил Ермак, проезжая по Уралу, какие блюда подавали к столу Николая II, почему на Руси салаты ели вприкуску к мясу, как правильно солить блюда и красиво их подавать? Обо всем этом мы расскажем в новом проекте «Комсомольской правды-Челябинск» «Кулинарные рассказы Белкина». Но главное – мы научим вас готовить!

ЧТО ТАКОЕ ВОЗРОЖДЕННАЯ КУХНЯ

— Возрожденная кухня – это забытая кухня. Мы потеряли много рецептов русской кухни, и сейчас по крупицам их восстанавливаем, изучая кулинарные книги и поварские словари. Основываемся на трудах Елены Молоховец, Герасима Степанова и др. В нашем случае изучаем блюда Урало-Сибирского региона, — рассказал Алексей Белкин.

Он добавил, что вообще в русской кухне, как в национальности, намешаны традиции разных народов – башкир, татар и пр. Есть, конечно, исконно русские блюда, но и они отличаются в зависимости от региона – даже в нашей Челябинской области одно и то же блюдо в разных частях готовили по-разному. Сходится одно – название и основной ингредиент. У каждого блюда, которое возродил кулинар, есть привязка к истории.

— Уральская кухня более обособленная. Есть порядка 25 источников, откуда я черпал о них информацию: старинные поварские словари и кулинарные записи, — говорит Алексей Белкин.

Дух Руси - во всем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей много времени и сил потратил на поиск, изучение и восстановление рецептов уральской кухни. Для нас, тех, кто не в теме, многие способы приготовления и подачи русских блюд сейчас кажутся странным. Вот, к примеру, вы знали, что традицию есть сначала салат, потом суп, потом второе привез Петр I? Для русских это было дико – нарезанные овощи ели с мясом и жидким вприкуску. А что сметану в щи никогда не клали? Только в отдельной миске. Таких нюансов масса. Рассказать о них, вернуть нас к истокам приготовления блюд – такая задача стоит перед проектом «Кулинарные рассказы Белкина». Питаться нужно по-русски – вкусно, просто и полезно. Именно так угощает своих гостей кулинар в кафе «Трактир» поселке Западный и в ресторане русской кухни «Таежная заимка» в поселке Красное поле.

ЛЮБОВЬ К КУЛИНАРИИ С ДЕТСТВА

К кулинарии у Алексея любовь с детства. Он вырос в семье военного и сам им стал, но готовка – это его отдушина.

— Соседский дедушка всю жизнь проработал морским коком. Как-то, классе в пятом, меня отправили к нему учиться пчел разводить. Но после первого же укуса, желание у меня отпало. Решил уж было слинять, но дед попросил посолить суп, который варился на уличной печке, потом картошку почистить, потом еще что-то. Когда вернулся домой сварил маме рассольник – записал пошагово, что делать. Она даже не поверила, что это я приготовил. Вкусный, кстати, получился, — вспоминает Алексей. – А в 7 классе поехал на олимпиаду по кулинарии в Свердловск, занял третье место.

Изучает Алексей не только русскую кухню, но и блюда других народов - обменивается старотипными рецептами с зарубежными ресторанами. Но наша кухня ему все-таки ближе.

Любовь к готовке у Алексея с детства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В свое время по следу Ермака возродил 17 рецептов. Самый забытый – приготовление пищи в земле. Это удобный в походе способ, для которого не нужна даже посуда. Утром вырывалась небольшая яма, выкладывалась камнями, зажигали огонь. Курицу, например, натирали чесноком и солью, помещали туда, закладывали камнями, травой и засыпали землей. К обеду все разгребали и ели, — рассказывает Алексей Белкин.

Кстати, все блюда проекта готовятся в печи – именно в процессе томления сохраняется максимум полезных веществ, а сами продукты пропитываются ароматом. Но, конечно, в современных условиях мы будем готовить в духовке, даже настоящие уральские щи. Все рецепты горячих блюд, которые в рамках проекта «Кулинарные рассказы Белкина» нам даст повар, готовятся именно этим способом.

Раз в неделю на платформе радио «Комсомольская правда-Челябинск» будет выходить свежий подкаст с новым рецептом блюда от Алексея Белкина, а подробности приготовления с фото вы сможете посмотреть на нашем сайте.

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