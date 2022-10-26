Бомбический десерт от полководца: готовим «Суворовские яблоки» из уральского наливного

Суворовские яблоки: быстро и вкусно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сладко, но не приторно, а главное – полезно. Кулинар Алексей Белкин знает толк в русской кухне. Сегодня он нас радует десертом из уральских наливных яблок. «Суворовские яблоки» с начинкой из творога, растопленного шоколада, сгущенного молока или даже каши – одно из основных блюд, которым завтракали в армии полководца Суворова. Как же их приготовить – рассказываем.
Ингредиенты:
- яблоки с кулак, 6 шт
- сахар или мед
- творог
- сгущенное молоко
- растопленный шоколад
- мука
Начинку будем делать из: творога, сгущенного молока и растопленного шоколада.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
1. Для приготовления нам понадобится шесть кисло-сладкие яблоки размером с кулак. В старину не было проточной воды, поэтому яблоки замачивали в воде на час. Алексей Белкин советует поступать так и сейчас. Для начинки – сгущенное молоко, растопленный шоколад и творог.
Яблоки берем кисло-сладкие размером с кулак.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
2. Разрезаем вымытые яблоки на две половинки и вычищаем сердцевину с частью мякоти. На Руси считалось, чем тоньше стенка – тем больше начинки влезет.
Творог подойдет любой, даже магазинный.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Берем половинки, укладываем в небольшую емкость с крышкой и засыпаем сахаром – на 12 половинок примерно три столовых ложки. Закрываем крышкой и немного трясем, чтобы сахар покрыл яблоки. Оставляем на 5-10 минут для карамелизации. Сахар можно заменить на мед.
Убираем сердцевину и часть мякоти.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
3. Берем половинку яблока и выкладываем в нее первую начинку – творог смешанный с небольшим количеством сахара или меда. Выкладываем начинку с небольшой горкой. Творог можно смешать со свежими или замороженными ягодами – малиной, вишней и пр.
Укладываем начинку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На другую половинку выливаем сгущенное молоко. На третью – растопленный шоколад. Раньше такую начинку делали из какао-бобов. Таким образом начиняем все подготовленные яблоки.
Начинять яблоки можно и кашами. Так сытнее.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
4. Выкладываем все половинки на противень, посыпанный мукой.
Яблоки с начинкой убираем на противень и в духовку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
5. Убираем в разогретую до 175-180 градусов духовку на 30-40 минут.
6. Достаем яблоки и даем им «упреть». Есть «Суворовские яблоки» можно как горячими, так и остывшими. Можно даже заморозить, главное потом размораживать постепенно. В старину их ели, намазывая десерт на булку или плетенку, и припивая горячим чаем.
Приятного аппетита!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вкусно? Нам точно! Сохраняйте себе рецепт и делитесь впечатлениями.
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