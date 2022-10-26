Бомбический десерт от полководца: готовим «Суворовские яблоки» из уральского наливного

Суворовские яблоки: быстро и вкусно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сладко, но не приторно, а главное – полезно. Кулинар Алексей Белкин знает толк в русской кухне. Сегодня он нас радует десертом из уральских наливных яблок. «Суворовские яблоки» с начинкой из творога, растопленного шоколада, сгущенного молока или даже каши – одно из основных блюд, которым завтракали в армии полководца Суворова. Как же их приготовить – рассказываем.

Ингредиенты:

- яблоки с кулак, 6 шт

- сахар или мед

- творог

- сгущенное молоко

- растопленный шоколад

- мука

Начинку будем делать из: творога, сгущенного молока и растопленного шоколада. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1. Для приготовления нам понадобится шесть кисло-сладкие яблоки размером с кулак. В старину не было проточной воды, поэтому яблоки замачивали в воде на час. Алексей Белкин советует поступать так и сейчас. Для начинки – сгущенное молоко, растопленный шоколад и творог.

Яблоки берем кисло-сладкие размером с кулак. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2. Разрезаем вымытые яблоки на две половинки и вычищаем сердцевину с частью мякоти. На Руси считалось, чем тоньше стенка – тем больше начинки влезет.

Творог подойдет любой, даже магазинный. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Берем половинки, укладываем в небольшую емкость с крышкой и засыпаем сахаром – на 12 половинок примерно три столовых ложки. Закрываем крышкой и немного трясем, чтобы сахар покрыл яблоки. Оставляем на 5-10 минут для карамелизации. Сахар можно заменить на мед.

Убираем сердцевину и часть мякоти. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3. Берем половинку яблока и выкладываем в нее первую начинку – творог смешанный с небольшим количеством сахара или меда. Выкладываем начинку с небольшой горкой. Творог можно смешать со свежими или замороженными ягодами – малиной, вишней и пр.

Укладываем начинку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На другую половинку выливаем сгущенное молоко. На третью – растопленный шоколад. Раньше такую начинку делали из какао-бобов. Таким образом начиняем все подготовленные яблоки.

Начинять яблоки можно и кашами. Так сытнее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

4. Выкладываем все половинки на противень, посыпанный мукой.

Яблоки с начинкой убираем на противень и в духовку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

5. Убираем в разогретую до 175-180 градусов духовку на 30-40 минут.

6. Достаем яблоки и даем им «упреть». Есть «Суворовские яблоки» можно как горячими, так и остывшими. Можно даже заморозить, главное потом размораживать постепенно. В старину их ели, намазывая десерт на булку или плетенку, и припивая горячим чаем.

Приятного аппетита! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вкусно? Нам точно! Сохраняйте себе рецепт и делитесь впечатлениями.

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