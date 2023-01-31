История не повторится: в Челябинске завершается восстановление общежития с разрушенной стеной

Снесенную стену полностью восстановили Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершается ремонт общежития на улице Мира, 102 — здание прославилось на весь город благодаря разрушенной стене. Но история этого дома оказалась еще более многострадальной. Дело в том, что здесь на протяжении двух лет не было управляющей компании. Раньше общежитие находилось под крылом организации «Ремжилзаказчик — ЖЭУ №5». Но в 2020 году они решили отказаться от дома и отпустить его в свободное плавание.

За эти два года условия жизни заметно ухудшились. Постоянно протекающие трубы, желтая вода, холод из-за отключения отопления — все это преследовало жильцов буквально каждый день. Но осенью прошлого года администрация города распорядилась отдать дом в руки УК «Челябинск», и только тогда ситуация начала исправляться.

Как раз в то время многие горожане и узнали об этом общежитии — фотографии дома без торцовой стены облетели все социальные сети. Некоторые подумали, что стена обрушилась сама, но это совсем не так.

— Стена не упала, мы как раз предотвратили эту ситуацию, — рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. — Выяснилось, что существует угроза обрушения, поэтому было принято решение провести регулируемый демонтаж стены. Оперативно в течение 3-4 недель рабочие разобрали стену, а затем восстановили обратно.

Обновленная стена выглядит так Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А ТЕПЕРЬ ТОЧНО НЕ РУХНЕТ?

Причиной возможного обрушения стены стало неправильное использование душевых комнат и туалетов. Мало того, что два года дом жил без управляющей компании, так еще и за несколько лет до этого жильцы соорудили себе душевые кабины там, где их быть не должно. Из-за этого вода постепенно стекала и скапливалась, а стена — намокала и разрушалась.

Масла в огонь подливало и состояние подвала. Большинство труб находилось в ужасающем состоянии — они рвались буквально каждый день. Спуститься в подвал без рыбацких сапог было попросту невозможно, так как вода стояла по колено.

Сегодня и эта проблема исправлена. В здании полностью заменили коммуникации, восстановили гидроизоляцию, и никаких протечек в подвале уже нет — он абсолютно сухой. Поэтому можно смело сказать, что история с разрушающейся стеной точно не повторится.

— На сегодняшний день приведены в порядок все коммуникации, включая водоснабжение, водоотведение и отопление. Сейчас ведутся отделочные работы и монтаж всего санитарно-технического оборудования: душевые комнаты, туалеты, смесители, — добавил Александр Астахов.

Александр Астахов лично проверил качество ремонта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ВОДА СТАЛА ПРОЗРАЧНОЙ»

Жильцы дома сразу заметили, как улучшилось качество их жизни. Раньше из кранов бежала желтая вода. Хотя «бежала» — это громко сказано. «Струйка размером со спичку» — вот так они описывают былой напор воды.

— Давления в кранах вообще не было. Мы даже когда в туалет ходили, воду набирали в ведра, чтобы смывать, по-другому никак. А после того, как трубы поменяли, вода хорошая стала, прозрачная, и напор теперь мощный, — поделился житель дома Ильдар.

Из-за проблем с трубами на стенах и на полу общих помещений зачастую воцаряла плесень. Сегодня ее убрали отовсюду, провели обработку, а обновленные умывальные комнаты и туалеты не могут не радовать. Рабочие положили здесь новую плитку, поставили евроокна, а также качественные унитазы и раковины.

Ремонт в общежитии продолжается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

РАЗРУХА ОСТАНЕТСЯ В ПРОШЛОМ

Ремонт находится на завершающем этапе — остается доделать кабинки и подключить сантехнику. Тот кошмар, который был здесь несколько месяцев назад, жильцы будут вспоминать как дурной сон.

— Работы на трех жилых этажах закончены почти на 100%. Уже к 3 февраля планируем завершить ремонт под ключ, — рассказал начальник управления ЖКХ Челябинска Вадим Храмцов.

После этого работы перейдут на общие кухни. Здесь поменяют проводку и освещение. Директор УК «Челябинск» Игорь Демиденко пообещал, что проблемы с водой и отоплением останутся в прошлом. Теперь жильцы могут быть спокойны.

— Когда нам достался этот дом, он был в плачевном состоянии. Сейчас мы такого, конечно, не допустим. Нынешний контракт с общежитием действует до ноября 2023 года, дальше будем думать о его продлении, — рассказал Игорь Демиденко.

Восстановительные работы делаются за счет бюджета Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все восстановительные работы в общежитии выполнены за счет бюджетных средств, которые выделила администрация Челябинска. Всего на ремонт было потрачено порядка 20 млн рублей. Несмотря на явное улучшение условий, общежитие все еще считается ветхо-аварийным и находится в очереди на расселение до до 2030 года.

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