Психовали, злились и кричали от восторга: на турнире по киберспорту в Челябинске развернулась настоящая драма

Десятки геймеров пришли, чтобы побороться за главный приз

Накануне, 30 января, в Челябинске прошел Первый кубок ОТВ по киберспорту. В КРК «Мегаполис» на этом геймерском празднике собрались десятки, а то и сотни горожан — кто-то участвовал, а кто-то просто пришел посмотреть и поболеть за своих. Причем возраст игроков был самым разным: от школьников и студентов до семьянинов, которых поддерживали их собственные дети.

Участники турнира боролись за денежные призы и красивейшие кубки. Самая зрелищная борьба развернулась между игроками в Counter-Strike: Global Offensive — здесь их было больше всего. И для многих это — совсем не игрушки, а настоящий спорт. Парни регулярно ездят по всероссийским турнирам и прославляют там Челябинскую область.

Не менее напряженная битва состоялась на соревнованиях по FIFA 23. Эмоции здесь хлестали прямо как в настоящем футболе. Игроки злились и психовали, когда мяч по нелепым случайностям не залетал в сетку ворот, и кричали от восторга, вырывая победу на последних секундах матча.

Также прошли турниры по UFC и Mortal Kombat. За первые места во всех дисциплинах участники забрали по 15 тысяч рублей, за вторые — 10 тысяч, а за третьи — 5 тысяч. Уровень навыков различался порой диаметрально. Здесь были и простые любители, которые играют по вечерам, если освободился лишний часик, и заядлые геймеры, которые упорно тренируются каждый день. Например, Ярослав, отличившийся в игре в Mortal Kombat.

— Ну, каждый день я играю где-то по шесть часов, — поделился парень.

Судя по всему, делает он это не зря. Регулярные тренировки принесли ему, как минимум, 15 тысяч рублей.

Турнир по киберспорту открывала первая леди Челябинской области Ирина Текслер. Она подчеркнула важность подобных чемпионатов и призналась, во что раньше игра сама.

— Мы поняли, насколько это масштабное движение, только в 2021 году, когда у нас проходил чемпионат России по киберспорту. Нам нужно обращать внимание на молодежь, которая занимается этим, ведь это уже целая субкультура, — заявила Ирина Текслер. — А сегодня поболею за вас, потому что моя геймерская карьера закончилась еще в прошлом веке на игре Super Mario, так что я с удовольствием посмотрю.

После соревнований участники и болельщики пошли на просмотр фильма «Мишки на сервере» — картину о киберспорте презентовал режиссер Кирилл Алехин. Затем победителям вручили их заслуженные призы.

Напомним, в начале января в Челябинске открылась школа по киберспорту. Туда набирают детей в возрасте от 12 лет, которые перед поступлением должны сдать экзамены по физической подготовке. Секция работает на базе «Спортивной школы ЧТЗ».

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