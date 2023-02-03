В Челябинске восстанавливают зубы по методу «эталонной имплантации»

Объясняем, как заполучить голливудскую улыбку, если некоторые зубы отсутствуют. Фото предоставлено стоматологией "Эталон"

Зубы теряют по разным причинам: у кого-то они разрушаются сами, кому-то приходится удалять по медицинским показаниям. Если утраченный зуб не восстановить, лицо может постепенно измениться: нередко при адентии челюсть деформируется, становится неудобно жевать. Да и если в улыбке есть пробел, это прибавляет возраст. Чтобы во всех смыслах сохранить лицо, необходимо зуб восстановить. И как хороший вариант – с помощью имплантата.

Имплантация: кому нужна, а кому – противопоказана

Имплантация – популярная процедура, которая восстанавливает утерянные зубы. Она считается одной из самых эффективных, потому что при правильном уходе имплантат остается с пациентом до конца жизни.

По ощущениям и внешне имплантат ничем не отличается от настоящего зуба. Фото предоставлено стоматологией "Эталон"

Если объяснить технику по-простому, то в десну вживляется штифт, на который потом надевается коронка. По ощущениям и внешне имплантат ничем не отличается от настоящего зуба, так что если вовремя его установить, никто из окружающих даже не заметит, что в улыбке чего-то не доставало.

По словам хирургов из стоматологии «Эталон», имплантат можно поставить, даже если зуб отсутствует несколько лет. Также технология позволяет сделать это сразу же после удаления, если с десной всё в порядке.

Установить имплантат можно сразу после удаления больного зуба. Фото предоставлено стоматологией "Эталон"

Основные причины, почему имплантация может быть отложена:

- костная ткань отсутствует (ее нужно нарастить);

- уровень гигиены низкий (потребуется профгигиена);

- плохое состояние здоровья (необходимы консультация врача и лечение у смежных специалистов).

Какие имплантаты бывают

Изделия, которые становятся частью здоровой и красивой улыбки, различаются по составу, способу крепления и конструкциям. Из всего этого складывается и цена. Например, в «Эталоне» имплантация одного зуба стоит от 14 500 рублей.

Нужную конструкцию подбирают в зависимости от бюджета пациента и состояния его челюсти. Фото предоставлено стоматологией "Эталон"

Подбор имплантатов зависит не только от бюджета пациента, но и от состояния его челюсти. В первую очередь врачи смотрят на структуру, качество и объем костной ткани и уже потом предлагают варианты. В челябинской стоматологии работают с четырьмя видами проверенных систем имплантации:

1. Implantium (Южная Корея).

Эта конструкция состоит из титанового стержня, который прочно и надежно закрепляется в десне, и коронки со специальным покрытием, которое со временем не желтеет и не разрушается. Имплантат универсален для разных коронок и практически не повреждает костную ткань. Конструкция быстро вживляется и приживается, благодаря чему у пациентов низкий риск появления осложнений.

2. Straumann (Швейцария).

В составе этой конструкции сплав титана с цирконием: этот материал не конфликтует с живыми тканями, поэтому быстро срастается с костью. А конусовидная форма штифта похожа на форму зубного корня, благодаря чему вживление происходит бережнее. За счет шероховатого покрытия имплантат фиксируется лучше: его даже можно установить за один прием. Straumann славится минимальным риском отторжения, быстрым восстановлением пациента и пожизненной гарантией качества.

Некоторые операции могут сделать за один прием. Фото предоставлено стоматологией "Эталон"

3. Superline (Южная Корея).

Этот имплантат изготовлен из титанового сплава, который не вызывает аллергическую реакцию. Двойная резьба у штифта обеспечивает надежность имплантатов, а корневая форма имитирует корень настоящего зуба. Эту конструкцию часто ставят вместо жевательных зубов, так как нагрузка по ней распределяется равномерно. При этом Superline используют и при восстановлении передних зубов. Так как фиксация в кости упрощенная, эту конструкцию можно ставить за один прием.

4. Astra Tech (Швеция).

Этот имплантат изготавливается из чистого сплава титана. Конструкция считается наиболее прочной и стабильной благодаря пористой поверхности штифта, она не нарушает целостность десны и кости. Так как Astra Tech выдерживает большую нагрузку, его устанавливают вместо передних и жевательных зубов. Чтобы изделие быстрее прижилось, на него нанесено специальное покрытие. На конструкцию действует пожизненная гарантия.

Подготовка к имплантации и восстановление после нее

Протезирование — это все-таки операция, поэтому к ней нужна особая подготовка. Перед тем, как сесть в кресло хирурга, пациенту делают профессиональную гигиену, ищут очаги хронической инфекции и избавляются от них.

Хирурги бережно относятся к пациентам и к здоровью их зубов. Фото предоставлено стоматологией "Эталон"

Стоматолог-имплантолог Юлай Рашитович Шайдуллин 30 лет сохраняет пациентам здоровые улыбки. Фото предоставлено стоматологией "Эталон"

Сама имплантация обычно занимает несколько приемов: сначала устанавливают стержень, а потом — после его приживления — и сам зуб. Поэтому неудивительно, что реабилитация тоже требует времени: от 3 до 9 месяцев. Хотя опыт имплантологов позволяет сделать эту ювелирную работу с минимально возможным повреждением.

Чтобы пациент легче перенес хирургическое вмешательство, после протезирования в стоматологии «Эталон» используют плазмолифтинг и лазер. Они быстрее заживляют ранки во рту.

Фото предоставлено стоматологией "Эталон"

Клиника находится на двух адресах: на улицах Сони Кривой и Марченко. Фото предоставлено стоматологией "Эталон"

На ортопедическую часть протезирования идет гарантия от клиники. Она, как правило, стандартная и действует в течение года. А вот на хирургическом этапе «Эталон» берет на себя обязательство: если имплантат не приживается, заменяют его на новый*.

Хотя такое редкость: по статистике, приживляемость имплантата – 99%. В своем блоге специалисты объяснили, почему не дают 100% гарантии и что обычно мешает протезу закрепиться во рту.

*каждый случай рассматривается индивидуально

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