Челябинка выловила жука из супа маленького сына и в шоке от питания в детской инфекционке

Жука нашли в тарелке с супом. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Суп с жуком – это не заморский деликатес, а один из обедов в инфекционном отделении детской больницы №8 Челябинска. Мама одного из пациентов сразу забрала оттуда ребенка и забила тревогу. Но отклика пока не получила.

Ужаснулись все

Недавно Света вместе с двухгодовалым сыном попала в инфекционное отделение детской больницы №8 в Челябинске. Выписались оттуда быстро, даже не долечившись.

− В субботу на обед нам привезли суп с рыбой и гречку с котлетой. Скормила уже целиком сыну суп, как соседка по палате кричит, что у нее жук в супе. Ужаснулись все. Соседка спросила у женщины, которая подавала обеды всем, что это такое. На что последовал ответ: «Это рыба. Не я же это готовлю, кинь его вон туда, я потом покажу тем, кто это готовил», − рассказала КП-Челябинск Светлана Дурова.

Светлана лежала в больнице с двухлетним сыном. После обеда сразу пошла писать отказ от госпитализации – не представляла, как можно кормить этим своего ребенка и дальше. Домашнюю еду в инфекционное отделение приносить нельзя.

− Спросила у врача, чем должна кормить ребенка все дни. Ответил так: «Не знаю, ждите своего врача до понедельника. Я не шеф-повар, нам привозят эту еду. И что такого, что там насекомое?»

С руководством больницы мамы поговорить не смогли – все произошло в субботу. Но тревожные звоночки были и до этого, на них старались не обращать внимание:

− Один градусник на всех на этаже и ингалятор в палате на 2-5 детей. Горло детям осматривают и обрабатывают одними перчатками на всех. А это инфекционное отделение и такого быть не должно!

Составлен акт о дефекте

В детской больнице нехватку градусников и ингаляторов отрицают. Говорят, все как положено:

− Отделения обеспечены градусниками в полном объеме. Термометрия проводится в каждой палате с участием медицинской сестры. Также по палатам проводится аэрозоль-терапия с индивидуальным использованием небулайзерных камер с маской, − сообщили КП-Челябинск в больнице.

А вот жуком руководство больницы заинтересовалось и даже написало жалобу:

− Услуги по организации лечебного питания для пациентов осуществляет ООО «Детское общественное питание». Семидневное меню для отделения составлено согласно существующей нормативной документации. Контроль выполнения договора с «ДОП» осуществляется путем предоставления результатов (актов) производственного лабораторного контроля. В день обращения пробы были сняты в установленном порядке. Дефектов выявлено не было. После того, как в одной из порций было обнаружено насекомое, составлен акт о дефекте готовой продукции. По данной жалобе составлена и направлена претензия в ООО «ДОП.

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