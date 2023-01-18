«Находиться внутри опасно для жизни»: челябинка возмутилась состоянием детской инфекционки

Находиться с маленькими детьми в палате страшно. Фото: Наталья Соболева.

Молодая мама из Челябинска пожаловалась на состояние детского инфекционного отделения в городской больнице №9 Челябинска. С потолка падает штукатурка, кровати буквально разваливаются, а медперсонал приходится искать по семь часов.

— Спишь, а вот эта красота (штукатурка со стен) падает на тебя! Там находиться не просто страшно, а опасно для жизни! Очнитесь уже. Дороги, фонарики, подсветки, киоски — у нас дети в больницах гибнут! — возмущена Наталья Соболева.

Наталья лежит в больнице с девятимесячной дочерью. Температуру нечем измерить — градусников нет. А после сдачи крови еще час ее не остановить. Мамочка говорит, иглы не только толстые, но и тупые.

— Кровь из вены у таких крошек берут шприцами, иглы тупые — на себе испробовала. У детей будто не кровь берут, а режут на живую. Такой душераздирающий крик стоит! — рассказывает мамочка.

Кровать для надежности связали бинтом, а дверь даже трогать страшно. Фото: Наталья Соболева.

В региональном минздраве сообщают, что ремонт в корпусе проводится поэтапно. Начали в 2014, а закончить не могут до сих пор — в части палат располагались пациенты с ковидом.

— На сегодня нуждаются в ремонте шесть палат в ковидном отделении на третьем этаже, где и находилась пациентка. Данный вопрос находится на контроле руководства больницы, ремонт запланирован, начиная с мая текущего года, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Так же в ведомстве отметили, что в больнице есть и бесконтактные термометры, и ртутные градусники. Также сообщили, что иглы все стандартные и одноразовые.

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