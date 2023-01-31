Окончание отопительного сезона в Челябинске 2023: когда отключат батареи

Если на улице начал таять снег, это еще не значит, что пора выключать батареи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Два года подряд отопление в Челябинске отключают в апреле. Не то, чтобы это закономерность – просто так совпадает, что именно в четвертом месяце в году за окном устаканивается теплая погода. Изучаем правила окончания отопительного сезона и смотрим прогнозы синоптиков на весну, чтобы узнать: долго ли челябинцам изнывать от жарких батерей.

Начало и окончание отопительного сезона схожи между собой. Тепло в батареях пускают не по чьей-то прихоти, а по правилам. В постановлении России сказано: если 5 суток подряд среднесуточная температура воздуха на улице превышает плюс восемь градусов, но на шестой день отопительный сезон заканчивается.

В Челябинске плюсовая температура появляется только в конце марта: и то это слабый плюс, на пару градусов превышающий ноль. А вот с середины апреля уже можно надеяться на отключение батарей.

Скриншот: yandex.ru/pogoda

По усредненным за 10 лет данным Яндекс.Погоды, выше +8 градусов пять дней подряд бывает с 13 числа. Поэтому в 2023 году отопительный сезон в Челябинске, скорее всего, завершится 18 апреля: как и в прошлом году. До этой даты тоже будет среднеплюсовая температура, но она периодически снижается, что не подходит для графика отключения батарей.

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