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Общество31 января 2023 11:30

Окончание отопительного сезона в Челябинске 2023: когда отключат батареи

Выясняем, когда в 2023 году в Челябинске ждать окончания отопительного сезона
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Если на улице начал таять снег, это еще не значит, что пора выключать батареи.

Если на улице начал таять снег, это еще не значит, что пора выключать батареи.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Два года подряд отопление в Челябинске отключают в апреле. Не то, чтобы это закономерность – просто так совпадает, что именно в четвертом месяце в году за окном устаканивается теплая погода. Изучаем правила окончания отопительного сезона и смотрим прогнозы синоптиков на весну, чтобы узнать: долго ли челябинцам изнывать от жарких батерей.

Начало и окончание отопительного сезона схожи между собой. Тепло в батареях пускают не по чьей-то прихоти, а по правилам. В постановлении России сказано: если 5 суток подряд среднесуточная температура воздуха на улице превышает плюс восемь градусов, но на шестой день отопительный сезон заканчивается.

В Челябинске плюсовая температура появляется только в конце марта: и то это слабый плюс, на пару градусов превышающий ноль. А вот с середины апреля уже можно надеяться на отключение батарей.

Скриншот: yandex.ru/pogoda

Скриншот: yandex.ru/pogoda

По усредненным за 10 лет данным Яндекс.Погоды, выше +8 градусов пять дней подряд бывает с 13 числа. Поэтому в 2023 году отопительный сезон в Челябинске, скорее всего, завершится 18 апреля: как и в прошлом году. До этой даты тоже будет среднеплюсовая температура, но она периодически снижается, что не подходит для графика отключения батарей.

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