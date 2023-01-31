Челябинские автолюбители спасли застрявший в сугробе большегруз

Фото: кадр из видео

Челябинские автолюбители из спортивно-туристического клуба «OFFROAD74» вытащили из сугроба застрявший большегруз. Ролик прислал один из читателей КП-Челябинск.

— Вчера у дома № 11 на Габдуллы Тукая клуб «OFFROAD74» вытащил груженую фуру, которая застряла в снегу, — указано в сообщении к видео.

Судя по ролику, автолюбителям удалось помочь фуре. Для этого пришлось использовать троссы и шести автомобилей.

Ранее под Челябинском утром 31 января лоб в лоб столкнулись две иномарки. При ДТП пострадали три человека.

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