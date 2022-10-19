В Курганской области ввели базовый уровень готовности Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В Курганской области ввели уровень базовый готовности с 19 октября 2022 года. Соответствующий указ об этом с подписью президента России Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту в документе, базовый уровень готовности в Курганской области вводится для «повышения эффективности высших должностных лиц субъектов РФ в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». Рассказываем, что означает базовый уровень готовности в Курганской области.

Президент наделил органы исполнительной власти ряда регионов, в том числе Курганской области, полномочиями по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Помимо прочего, губернатор Курганской области Вадим Шумков отныне уполномочен на реализацию мер для удовлетворения потребностей российской армии и воинских формирований, а также нужд населения.

Введение режима базовой готовности в Курганской области дополнительно означает, что также будет усиливаться охрана общественного порядка и важных объектов: военных, государственных и обеспечивающих жизнедеятельность населения (объекты энергетики, коммуникаций и связи, транспорт и прочее). Кроме того, указом вводится особый режим работы этих объектов.

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