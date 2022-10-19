Губернатору Алексею Текслеру добавили новые полномочия. Фото: правительство Челябинской области

В Челябинской области ввели уровень базовый готовности. Он начинает действовать с 19 октября 2022 года. Соответствующий указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

В документе указано, что базовый уровень готовности в Челябинской области вводится для «повышения эффективности высших должностных лиц субъектов РФ в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». Рассказываем, что означает базовый уровень готовности в Челябинской области.

Президент наделил органы исполнительной власти ряда регионов, в том числе Челябинской области, полномочиями по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Помимо прочего, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отныне уполномочен на реализацию мер для удовлетворения потребностей российской армии и воинских формирований, а также нужд населения.

Введение режима базовой готовности в Челябинской области дополнительно означает, что также будет усиливаться охрана общественного порядка и важных объектов: военных, государственных и обеспечивающих жизнедеятельность населения (объекты энергетики, коммуникаций и связи, транспорт и прочее). Кроме того, указом вводится особый режим работы этих объектов.

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