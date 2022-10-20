Пять способов сэкономить южноуральской семье

Новостные ленты пестрят информацией, эксперты говорят о будущем дефиците импортах товаров и потенциальном росте цен. Несмотря на то, что на такие вещи повлиять мы не можем, многие перешли в режим экономии и выжидания.

Грамотное расходование средств – это выход

Как и на чём может сэкономить семья, не отказывая себе в привычных удовольствиях? Своими способами бережливого использования семейного бюджета поделилась многодетная мама из Челябинска Светлана.

- На самом деле я давно поняла, что скромный доход не всегда гарантирует постоянные финансовые трудности, и, наоборот, высокая зарплата не является гарантом благополучия, - говорит наша героиня. – Секрет не в размере заработка, а в умении им грамотно распоряжаться.

Ловите пять советов от многодетной мамы из Челябинска Светланы, которая поделилась личными лайфхаками по экономить, не отказывая себе в привычных удовольствиях.

1. Вместо посещения кинотеатров – домашний просмотр всех киноновинок

- Ещё года три назад почти каждые выходные мы проводили в кинотеатрах. Одни новинки детям очень нравились, другие, скажем так, не совсем заходили. В пандемию и в условиях самоизоляции мы поняли, что смотреть кинопремьеры можно не выходя из дома. Пробовали различные сервисы, но потом открыли для себя онлайн-кинотеатр KION и поняли, что это настоящий абонемент в кино! – рассказывает наша героиня.

Фильмы и сериалы различных жанров от российских и зарубежных студий, мультпремьеры, документальные передачи и огромное количество ТВ-каналов – такие возможности предлагает KION. Первый месяц подписки – бесплатный, далее цена на ежемесячную подписку фиксирована, и не дороже билета в кино.

- Мне нравится, что в домашней атмосфере мы можем смотреть кино или мультики на большом экране и в хорошем качестве. Супруг оценил, что сюжет фильма не прерывается на раздражающую рекламу. Дети в восторге от того, что «ходить» в онлайн-кинотеатр можно хоть дома, хоть на даче, хоть в машине – главное, чтобы был интернет, - отмечает многодетная мама из Челябинска. – Также, как родитель, я оценила безопасный детский профиль: даже когда мои ребята смотрят мультики без меня, я могу быть уверена, что они не столкнутся с нежелательным или взрослым контентом.

2. Вместо оплаты за связь каждого – выгодный семейный тариф

Оставаться на связи сейчас важно всем членам семьи и в любое время суток. Вот только большой семье это может влететь в копеечку.

- Раньше у меня, мужа, детей и наших родителей были разные операторы связи, но потом поняли, что на связи и домашних сервисах можно сэкономить, - говорит Светлана. – В итоге сравнили несколько предложений и остановились на «пакете» сервисов, который есть у МТС. За фиксированную стоимость мы подключили быстрый домашний интернет и цифровое телевидение, мобильную связь сразу для всей семьи. Таким образом смогли снизить ежемесячные расходы на связь и домашние услуги до 40%.

Подключив подписку «МЫ МТС», за неё платит только один, но пользуются вся семья – супруги, дети, бабушки и дедушки. При этом в доме работает скоростной интернет и цифровое телевидение МТС с доступом более чем к двумстам каналам. Бонус для всей семьи — бесплатный доступ к онлайн-сервисе KION вовсе без доплат. Фильмы и оригинальные сериалы можно смотреть сразу на нескольких устройствах - на смартфонах, ПК и умном телевизоре.

- Мы посчитали все преимущества такой подписки и поняли: выгода очевидна! Мобильная связь, быстрый домашний интернет ТВ и онлайн-кинотеатр теперь обходится нам 790 рублей в месяц, хотя раньше я тратила на это больше тысячи рублей! С таким пакетом я могу подключать в свою группу еще до 5 человек, которые смогут пользоваться связью всего за 200 рублей в месяц. При этом я уверена, что мои родители и дети, которых я объединила с собой, всегда будут на связи и им хватит минут и гигабайт – делится наблюдениями Светлана.

3. Вместо книжных магазинов – цифровая библиотека

- Даже сама не помню, как, но в одно время мы пристрастились с детьми ходить по книжным магазинам. Покупали различные новинки и классику, сыновьям брала сказки, но такой шопинг всегда завершался тратой семейного бюджета, - рассказывает Светлана. – Однако после прочтения книжки просто пылились на полке: дети теряли к ним всякий интерес. Поэтому мы приняли решение оформить читательские билеты в библиотеку недалеко от дома, чтобы брать любимые книги и знакомиться с новинками, а после прочтения менять их на другие.

- Сама пользуюсь новым сервисом цифровых книг «Строки». По работе приходится много ездить и мне очень важно, чтобы в телефоне всегда была «читалка». В этом мобильном приложении собрана хорошая библиотека современной литературы, бестселлеров и классики, а еще интересные подкасты, - говорит Светлана. – Читать электронные книги выходит гораздо дешевле, чем покупать бумажные. И что важно, в зависимости от того, как много вы читаете, вы сами выбираете вариант подписки.

Пользователи могут выбрать один из трёх вариантов подписки: «Чуть-чуть» на 10 часов доступа к контенту за 299 рублей, «Много» на 30 дней – за 549 рублей, «Больше всех» на 30 дней и 3 платные книги из премиального каталога – за 899 рублей. Клиент может оформить ту подписку, которая больше подходит под его темп чтения, или покупать книги поштучно.

4. Вместо оплаты коммунальных платежей в банке – личный кабинет с кешбэком

Для большой семьи оплата счетов за коммунальные услуги становится серьезным пунктом расходов. Но наша героиня нашла варианты экономии и готова поделиться лайфхаками.

Первый шаг – рационально использовать ресурсы и, например, выбирать энергосберегающие лампочки и технику с низким энергопотреблением класса А.

Второй шаг – воспользоваться современными сервисами оплаты за ЖКХ, которые не только удобны и прозрачны в использовании, но и позволяют получить кешбэк.

- Я зарегистрировалась в личном кабинете ресурсоснабжающей компании, теперь передаю показания счетчиков и оплачиваю платежи через него. Для меня это удобно – не нужно никуда ходить, - добавляет многодетная мама. – Кроме того, оплачивая коммуналку картой МИР, я получаю кешбэк после каждого платежа. Еще это возможность выиграть призы – в Челябинской области раз в год ресурсоснабжающая компания проводит розыгрыш призов.

5. Вместо ресторанов – совместное приготовление блюд всей семьей

- Ещё год назад мы посещали рестораны не реже двух-трех раз в месяц. В Челябинске у нас есть свои любимые места: мы знаем, где находятся классные детские игровые, а где лучше всех готовят манты, - рассказывает Светлана. – Но с весны этого года ценники в ресторанах выросли, а некоторые блюда и вовсе исчезли из меню.

Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

К удивлению многодетной мамы, дети активно включились в процесс приготовления блюд: старшая дочка помогала составлять меню, а младшие сыновья – принимали участие в приготовлении. Главу семейства задействовали в сервировке и мытье посуды. При деле был каждый член семьи!

- В итоге сумма, которая тратилась на один поход всей семьей в ресторан, сейчас равномерно распределяется на покупку продуктов на несколько дней, - добавляет Светлана. – Ну а блюда, приготовленные совместно, даже кажутся аппетитнее и вкуснее.

В качестве вывода

Такие небольшие шаги помогут высвободить ресурсы на другие важные для семьи вещи или пойти на накопления. Если стабильно откладывать сэкономленные деньги – открыть вклад или накопительный счет в банке, получится накопить приятную сумму и даже увеличить ее с помощью начисляемых процентов.

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