В Чебаркульской дивизии построили лагерь подготовки для мобилизованных: смотрим, что в нем

Лагерь построили за 12 дней. Фото: pravmin.gov74.ru

12 дней — в столь короткий срок на территории Чебаркульской танковой дивизии развернули большой лагерь для мобилизованных. Там есть все необходимое: полевая кухня, столовые, помывочные, медпункты. Предусмотрели палатки для молитв. Лагерь оснащен системами водоснабжения и водоотведения, громкоговорителями. Есть даже видеонаблюдение.

— В лагере мобилизованные будут проживать в отапливаемых армейских палатках, в которых размещены койки с матрасами. Каждому военнослужащему выдадут одеяло и подушку, полное летнее и зимнее обмундирование, теплые вещи и обувь, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Масштабы впечатляют. Фото: pravmin.gov74.ru

Платочный лагерь был организован правительством Челябинской области совместно в Минобороны, строительство курировал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Строительно-монтажными работами занимались 38 предприятий и подрядчиков региона, на стройке задействовали 470 человек из 20 предприятий региона.

Каждому выдадут одеяло и подушку, обмундирование, теплые вещи и обувь. Фото: pravmin.gov74.ru

— Здесь работала вся область: Магнитогорск, Челябинск, Сатка, Чебаркуль, Миасс и не только. Штатное время развертывания такого лагеря — два месяца. Мы сделали менее чем за две недели, — подчеркнул начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Чебаркуля Евгений Литвак.

В лагере есть свои медпункты. Фото: pravmin.gov74.ru

Для верующих есть специальные палатки. Фото: pravmin.gov74.ru

Полевая кухня. Фото: pravmin.gov74.ru

Фото: pravmin.gov74.ru

Фото: pravmin.gov74.ru

Фото: pravmin.gov74.ru

На стройке задействовали 470 человек. Фото: pravmin.gov74.ru

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