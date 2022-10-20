Ведут себя как зомби: в Курганской области косули умирают от неизвестной болезни

Животные начали болеть с сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

В Курганской области из-за неизвестной болезни начали погибать косули. У пораженных животных резко меняется поведение: они начинают бегать кругами, а глаза наливаются кровью. Видео со случаями заболевания уже распространяются в соцсетях.

Официальные разъяснения по поводу ситуации дает Минприроды Омской области. По данным ведомства, косули начали умирать еще в прошлом месяце.

— На территории охотхозяйства в Далматовском районе Курганской области примерно с 12 сентября отмечается падеж косуль, в настоящее время число погибших косуль составляет около 70 голов. Причина падежа не установлена, — говорится в сообщении Минприроды Омской области.

В ведомстве просят охотников информировать об обнаружении зараженных или погибших от болезни косуль. Специалисты Минприроды будут выезжать на место и брать пробы биологического материала павших животных для лабораторных исследований.

Известный российский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян изучил видеоролики с больными косулями. По его словам, причиной может быть отравление.

— Все признаки указывают на отравление. Это яд, из-за которого у животных проявляется такое странное поведение. Он может содержаться в грибах или растениях. Не исключено и отравление химикатами. Но точные причины будут установлены в ходе лабораторных исследований, — рассказал «Комсомолке» Карен Даллакян.

В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области на вопрос о больных косулях попросили обратиться в пресс-службу регионального правительства. Дозвониться до официального представителя правительства Курганской области на момент написания публикации не удалось.

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