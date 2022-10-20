Суточные щи, толстый блин и тележница: вкусный репортаж с презентации нового проекта КП-Челябинск

На пробу Алексей приготовил для нас четыре блюда. И хлебушек полезный испек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ночью можно есть и не поправляться! Удивлены? А вот кулинар Алексей Белкин уверяет, что в это так – все дело в том, как и из чего готовить еду. Кашевар уже много лет изучает и возрождает старинную урало-сибирскую кухню, и убедился, что все блюда, которые готовили наши предки, были полезными и сбалансированными. А еще с каждым из этих блюд связан интересный исторический факт. Своими знаниями Алексей готов делиться с читателями «Комсомольской правды-Челябинск» в новом проекте «Кулинарные рассказы Белкина».

Все блюда приготовлены в печи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ну что – будем учиться готовить полезную еду? Мы уже начали, и даже попробовали некоторые исконно уральские блюда на презентации проекта в кафе «Трактир». Два часа пролетели незаметно – с каждым из четырех блюд, представленных на суд журналистам, была связана какая история, иногда даже не одна.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гости попробовали хлебовое – суточные щи. Этот рецепт Алексей привез из Нязепетровского района. Суп, кстати, готовят в печи под «разгуляй градусом» - он то понижается, то повышается.

Каждую среду - ищите на сайте новый подкаст с рецептом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Толстый блин – тоже уральское блюдо. Похоже на блинный тортик, но со своими особенностями. Все блинчики на ряженке и выпекаются в духовке с одной стороны. В старину, например, на свадьбу, такой «тортик» состоял из порядка 300 блинов. Иначе не будет счастья молодым.

Толстый блин. Такие готовили на свадьбу. Больше 300 блинов - тогда молодым будет счастье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Попробовали и «Суворовские яблоки» - яблоки с начинкой из творога, каши, сгущенки. Их очень любили солдаты на завтрак!

А это "Суворовские яблоки". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Необычным вкус показался у тележного напитка. Знаете почему так называется? Его готовили на томленой родниковой воде с добавлением ягод, их давили, но не доводили до кипения. Потом напиток настаивали несколько часов, разливали во фляги и брали с собой в путь. Во время езды на телеге он взбалтывался. Кстати, тележницу очень уважал Ермак.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как отметил Алексей, раньше не гнались за красотой и необычной подачей, главное было – насытиться энергией. Такие полезные блюда из простых продуктов Алексей научит готовить нас. Каждую неделю – новый рецепт и новая история на сайте КП-Челябинске в разных форматах: подкаст, статья с фото, радиопередача.

У каждого блюда - своя история. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О чем рассказывает Белкин: «Комсомолка» в Челябинске запускает новый кулинарный проект

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гости кушанья оценили! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пальчики оближешь! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

no_tile Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, щи раньше подавали теплыми, а не горячими. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

(слева направо) Пиар-директор КП Алена Ватутина, директор ИД "Комсомольская правда" Екатерина Парфенова и замдиректора ОГАЧО Николай Антипин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чай тоже непростой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погружаться в кулинарные истории помогает соведущая проекта Алена Мызгина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хлебушек - только свежий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О каждом блюде Алексей готов говорить долго. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

GR-директор КП Евгений Маклаков и директор по маркетингу ресторанного холдинга «Центр гостеприимства» Юлия Пашнина по достоинству оценили блюда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.