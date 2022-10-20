Суточные щи, толстый блин и тележница: вкусный репортаж с презентации нового проекта КП-Челябинск

На пробу Алексей приготовил для нас четыре блюда. И хлебушек полезный испек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ночью можно есть и не поправляться! Удивлены? А вот кулинар Алексей Белкин уверяет, что в это так – все дело в том, как и из чего готовить еду. Кашевар уже много лет изучает и возрождает старинную урало-сибирскую кухню, и убедился, что все блюда, которые готовили наши предки, были полезными и сбалансированными. А еще с каждым из этих блюд связан интересный исторический факт. Своими знаниями Алексей готов делиться с читателями «Комсомольской правды-Челябинск» в новом проекте «Кулинарные рассказы Белкина».
Все блюда приготовлены в печи.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ну что – будем учиться готовить полезную еду? Мы уже начали, и даже попробовали некоторые исконно уральские блюда на презентации проекта в кафе «Трактир». Два часа пролетели незаметно – с каждым из четырех блюд, представленных на суд журналистам, была связана какая история, иногда даже не одна.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гости попробовали хлебовое – суточные щи. Этот рецепт Алексей привез из Нязепетровского района. Суп, кстати, готовят в печи под «разгуляй градусом» - он то понижается, то повышается.
Каждую среду - ищите на сайте новый подкаст с рецептом.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Толстый блин – тоже уральское блюдо. Похоже на блинный тортик, но со своими особенностями. Все блинчики на ряженке и выпекаются в духовке с одной стороны. В старину, например, на свадьбу, такой «тортик» состоял из порядка 300 блинов. Иначе не будет счастья молодым.
Толстый блин. Такие готовили на свадьбу. Больше 300 блинов - тогда молодым будет счастье.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Попробовали и «Суворовские яблоки» - яблоки с начинкой из творога, каши, сгущенки. Их очень любили солдаты на завтрак!
А это "Суворовские яблоки".
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Необычным вкус показался у тележного напитка. Знаете почему так называется? Его готовили на томленой родниковой воде с добавлением ягод, их давили, но не доводили до кипения. Потом напиток настаивали несколько часов, разливали во фляги и брали с собой в путь. Во время езды на телеге он взбалтывался. Кстати, тележницу очень уважал Ермак.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Как отметил Алексей, раньше не гнались за красотой и необычной подачей, главное было – насытиться энергией. Такие полезные блюда из простых продуктов Алексей научит готовить нас. Каждую неделю – новый рецепт и новая история на сайте КП-Челябинске в разных форматах: подкаст, статья с фото, радиопередача.
У каждого блюда - своя история.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
О чем рассказывает Белкин: «Комсомолка» в Челябинске запускает новый кулинарный проект
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гости кушанья оценили!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пальчики оближешь!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кстати, щи раньше подавали теплыми, а не горячими.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
(слева направо) Пиар-директор КП Алена Ватутина, директор ИД "Комсомольская правда" Екатерина Парфенова и замдиректора ОГАЧО Николай Антипин
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Чай тоже непростой.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Погружаться в кулинарные истории помогает соведущая проекта Алена Мызгина.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Хлебушек - только свежий.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
О каждом блюде Алексей готов говорить долго.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
GR-директор КП Евгений Маклаков и директор по маркетингу ресторанного холдинга «Центр гостеприимства» Юлия Пашнина по достоинству оценили блюда.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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