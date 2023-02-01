Заявки на конкурс «Клиника года — 2023» принимаются до конца февраля

Каждый победитель получит медаль, грамоту и подарок. Фото: Антон Иванов

7 лет «Комсомольская правда — Челябинск» проводит конкурс для медицинских организаций. В нем участвуют как сетевые и узнаваемые бренды, так и начинающие клиники и кабинеты. А выбор в их пользу делают пациенты. Все это время идею добросовестной конкуренции среди частных и муниципальных больниц и поликлиник региона поддерживает министерство здравоохранения Челябинской области.

КАКИЕ НОМИНАЦИИ

Всего в конкурсе более 40 номинаций. Основные поделены на 6 блоков: одна — для государственных клиник и пять — для частных:

- многопрофильные клиники;

- узкоспециализированные клиники и кабинеты;

- диагностические центры;

- стоматологии;

- лаборатории.

С прошлого года действуют и дополнительные награды:

- по итогам оценки «Тайный покупатель» для коммерческих клиник,

- по итогам оценки узкоспециализированных направлений «по форме заявки» для коммерческих клиник;

- по итогам отзывов, предоставленных партнёром премии – сервисом 2GIS, для государственных и коммерческих клиник.

Кроме того, лучшую клинику выберут редакция «Комсомольской правды» в Челябинске и региональное министерство здравоохранения.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

1. Приём заявок на участие в конкурсе: 9 января – 28 февраля.

2. Народное голосование на площадке chel.kp.ru: 1 марта – 31 мая.

3. Оценка «Тайный покупатель»: 1 марта – 30 апреля.

4. Оценка минздрава: 15–31 мая.

5. Общее подведение итогов: 1–10 июня.

6. Церемония награждения в преддверии Дня медработника: 15 июня.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

По всем уточнениям и вопросам обращайтесь в челябинский филиал «Комсомольской правды» к Евгении Вараксиной e.varaksina@phkp.ru и Алёне Ватутиной alena.vatutina@phkp.ru. Туда же высылайте контактную информацию о компании для участия.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

2GIS, медиахолдинг «Первый областной» 1obl.ru, радио «Интерволна», а также все площадки медиахолдинга «Комсомольская правда — Челябинск»