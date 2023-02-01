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Общество1 февраля 2023 6:43

«НОВАТЭК-Челябинск» объявляет о старте патриотического проекта «Огонь Победы»

За 8 лет газовая компания помогла восстановить 65 мемориалов
Источник:kp.ru
Компания принимает заявки на восстановление мемориалов Вечный огонь

Компания принимает заявки на восстановление мемориалов Вечный огонь

Фото: Иван МАКЕЕВ

Проект включает комплекс мероприятий в память о Великой Победе, в том числе благоустройство и ремонт мемориальных объектов в честь героев войны. За 8 лет газовая компания помогла восстановить 65 мемориалов на территории Челябинской области.

Целевое финансирование на восстановление памятников осуществляется по итогам конкурса на соискание премии «Огонь Победы». С условиями можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Пресс-служба/Социальные проекты».

Официальные письма о начале заявочной кампании на участие в конкурсе направлены главам муниципальных образований региона. Заявки принимаются с 1 февраля по 31 марта 2023 года. Проект реализуется в партнёрстве с медиахолдингом «ОТВ».

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