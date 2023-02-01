Последний звонок в Челябинске 25 мая 2023: программа и погода

Любимое место для прогулок выпускников - новая набережная в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выпускники 9 и 11 классов с нетерпением ждут последних звонков. Конечно, после этого им все равно придется ходить в школу – как минимум, чтобы сдать экзамены. Но это символичное событие превратилось в праздник, который эмоционально чуточку разгружает перед ответственным моментом.

Последний звонок всегда проходит 25 мая – такова традиция. В 2023 году это будет четверг, так что, возможно, некоторые школы сдвинут эту дату на пятницу: чтобы после последнего звонка ученикам не пришлось на следующий день снова идти на уроки.

В Челябинске последний звонок ассоциируется с толпой школьников, у которых через плечо надета лента, с белыми бантами, а иногда – и с белоснежными фартуками, прямо как в советские годы. Традиционно выпускники встречаются возле фонтана на площади Революции и мочат в нем ноги (а иногда и полностью погружаются под струи). Если бы не ленты с надписью «выпускник», можно перепутать с ВДВшниками.

Программа на последний звонок в Челябинске

Каждая школа сама продумывает программу на последний звонок. Чаще всего она ограничивается торжественной линейкой, напутственными словами от учителей и музыкой. А далее школьники разбредаются по городу.

Возможно, в этом году в городе на последний звонок придумают особые мероприятия, где будут ждать выпускников. Мы будем мониторить эту информацию и добавим ее, как только она появится.

Сейчас в качестве альтернативы, куда сходить всем классом, чтобы было недорого, остались воспоминания и можно было пофотографироваться, можем предложить аттракционы. В горсаду Пушкина, парке Тищенко и парке имени Гагарина в мае уже работают карусели, автодром и колеса обозрений, а билеты на них стоят до 300 рублей. Так что это один из бюджетных вариантов для школьников.

Погода на 25 мая 2023 в Челябинске

По данным Яндекс.Погоды, 25 мая 2023 года днем будет +21 градус. Из всех дней на неделе это самый теплый, поэтому не удивительно, что школьнику лезут в фонтаны. При этом обещают малооблачную погоду: без дождя и сильных ветров.

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