Дети и их родители выбрали лучшую «НеШколу» в конкурсе от «Комсомольской правды»

Результаты голосования будут известны 7 февраля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте «Комсомольской правды» завершилось голосование в новом проекте «НеШкола». Родители вместе с чадами выбирали лучшее частное детское учреждение и лучшего педагога. Сейчас организаторы подсчитывают голоса и подводят итоги.

Всего в конкурсе было 16 номинаций. Половина – по образовательным учреждениям в разных направлениях: раннее развитие, подготовка к школе, иностранные языки и дополнительные навыки, которым не учат в школе. А половина – по педагогам. Родителям нужно было выбрать психолога, логопеда, педагога раннего развития и даже исследователя-экспериментатора.

Еще подсчитываются экспертная оценка сервиса каждого заведения по системе «Тайный покупатель» и рейтинги отзывов сервиса 2GIS. Имена победителей организаторы объявят во вторник, 7 февраля – в преддверии Дня науки.