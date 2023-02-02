Это же запредельно! В Челябинске с полок магазинов исчезли огурцы, а те что остались – почти по 400 рублей

В сетевых магазинах с огурцами напряженка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хочешь витаминов – готовь кошелек. Чтобы купить свежие огурцы в Челябинске, придется не только выложить за них порядка 400 рублей за килограмм, но еще побегать в поисках этого овоща. В магазинах и овощных палатках – либо пусто, либо трехзначный ценник. Пропажу огурцов заметили и читатели «Комсомольской правды».

— Не привозят, — разводит руками продавец «Магнита». – Возьмите африканские огурцы – бананы. Их полно!

В овощном киоске стоит неполная коробка с огурцами. Цена – 380 рублей.

— Это ташкентские. Мы сами в шоке от цен. Даже закупочная цена уже выросла до 340, стыдно перед покупателями наценку делать, — делится продавец.

— А где же чуриловские? — подключается зашедшая покупательница.

Продавцы смеются – их продукции давно нет на рынке.

В системе торговли ждут очередного повышения цен на дефицитные огурцы – до 400 рублей и выше.

В минсельхозе Челябинской области КП-Челябинск сообщили, что подорожание огурцов – явление сезонное и ежегодное.

— Ежегодно в этот период огурцы дорожают. Это связано с увеличением себестоимости производства продукции, так как нужен более интенсивный тепловой и световой режим. Поэтому мы видим повышение стоимости, но летом цена значительно снижается, — сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Челябинской области Наталья Твердохлебова.

По ее словам, производство огурцов в Челябинской области стабильное: в 2022 году тепличные хозяйства произвели 39 тыс. тонн – значительно больше, чем годом ранее.

— По огурцам мы вышли на норму производства на душу населения, — добавила представитель минсельхоза.

— Зашел в ларек сегодня, огурцы – 300 рублей за килограмм. В «Пятерочке» вообще нет ничего. Запасы «Чурилово» оскудели? – задается вопросом челябинец Владимир.

— Вчера машина пришла, огурцов не привезли, — сетует продавец «Магнита». — Так и консервированные подорожали в два раза.

Продавцы в ларьках, которые обычно закупают огурцы на рынках и потом перепродают, подтверждают, что закупочная цена высокая:

— Дорого, на рынке почти 300 рублей за кг стоят. За эти деньги брать никто не будет, — вздыхает хозяин овощного киоска.

Этой зимой в Ташкенте небывалые заморозки, в связи с чем ждать больших поставок не приходится. «Комсомольская правда-Челябинск» пообщалась с жителями Узбекистана. Они подтвердили - ночью было до - 25 градусов, а для теплой страны – это нонсенс, инфраструктура не выдержала, люди без газа и света сидели. Так что, судя по всему, в ближайшие месяцы ждать больших поставок не приходится.

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