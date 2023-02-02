Под Челябинском три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем

После распития спиртного все трое мужчин оказались в больнице с токсичным отравлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области в больнице Сосновского района скончались три человека, которые отравились суррогатным алкоголем. Полицейские провели опрос родственников и знакомых погибших, после чего вышли на подозреваемого. Сейчас он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— По подозрению в причастности к совершению противоправного деяния сотрудники полиции задержали местного жителя, занимавшийся кустарным изготовлением высокоградусной спиртной продукции. У него изъяли пластиковые емкости с остатками спиртосодержащей жидкости, которую направили на исследование, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Ранее в Челябинской области задержали супругов, которые хранили контрафактный алкоголь на 190 тысяч рублей. Полицейские изъяли у них 880 бутылок с немаркированной продукции. Теперь мужчину и женщину ждет суд.

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