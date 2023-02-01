В Челябинской области будут судить семейную пару за продажу контрафактного алкоголя на 190 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Карталах перед судом предстанет семейная пара, у которой изъяли контрафактный алкоголь на общую сумму более 190 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По данным следствия, супруги 43 и 46 лет торговали контрафактным алкоголем по заниженной цене. Продукцию они хранили на территории своего частного дома, а также в арендованном гаражном боксе. Полицейские проверили эти места и изъяли 880 бутылок с паленым алкоголем.
В отношении супругов возбудили уголовное дело о сбыте и хранении товаров без маркировки в крупном размере. На время расследования они находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru