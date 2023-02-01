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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 14:43

В Челябинской области будут судить семейную пару за продажу контрафактного алкоголя на 190 тысяч рублей

У них изъяли 880 бутылок немаркированной продукции
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Карталах перед судом предстанет семейная пара, у которой изъяли контрафактный алкоголь на общую сумму более 190 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, супруги 43 и 46 лет торговали контрафактным алкоголем по заниженной цене. Продукцию они хранили на территории своего частного дома, а также в арендованном гаражном боксе. Полицейские проверили эти места и изъяли 880 бутылок с паленым алкоголем.

В отношении супругов возбудили уголовное дело о сбыте и хранении товаров без маркировки в крупном размере. На время расследования они находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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