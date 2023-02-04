«Видели, какие они у нас крошечные?»: как в Челябинске выхаживают малышей, родившихся раньше срока

В отделении выхаживают крошечных малышей.

Глядя на 17-летнего хоккеиста молодежной лиги, трудно представить, что он родился недоношенным. А девочки – близняшки с крошечным весом выросли в красавиц-спортсменок. Еще один мальчик, за жизнь которого боролись врачи, раньше своих сверстников начал играть на пианино. Таких историй в отделении недоношенных детей Областной больницы №2 Челябинска – множество.

В этом году отделению, где для новорожденных созданы условия практически «как у мамы в животике», исполнилось 55 лет. Здесь работают профессионалы, чья круглосуточная и ежеминутная забота - спасать, выхаживать, лечить новорожденных ребятишек, крошечных детей, появившихся на свет - по разным причинам - раньше отведенного природой срока. А начиналась история отделения с барака.

Шестидесятые годы прошлого века были отмечены становлением неонатологии в России. В 1932 году в Челябинске был открыт один из родильных домов в помещении барачного типа.

Архивные фото.

Архивные фото.

Современное помещение отделения недоношенных детей расположено в реконструированном в восьмидесятых годах здании школы. Жизнь показала, что оказывать помощь младенцам необходимо в специализированных помещениях с высокими потолками, к примеру, тем самым создавая комфортные условия для ребятишек, приблизив к маленькому человеку все жизненно важное оборудование.

- Понимаете, здоровый ребенок из роддома сразу выписывается домой. А тех, кто родился раньше времени или имеет сложности со здоровьем, направляют к нам, таким детям нужна срочная перинатальная помощь. Если мамочку еще продолжают лечить, то малыша привозят одного в детской реанимационной карете скорой помощи, - говорит заведующий отделением, врач - неонатолог, кандидат медицинских наук Андрей Федорович Киосов.

Андрей Киосов.

В большинстве своем ребятишки поступают на вторые или на третьи сутки. Не так давно отделение было детским ковидным госпиталем для всей Челябинской области. Иногда малыши поступали к врачам и через два часа после рождения.

Андрей Киосов рассказывает о том, что прежде чем возглавить отделение восемнадцать лет назад, он не только учился больше двенадцати лет (мединстит, интернатура, ординатура, аспирантура). Врач Киосов первым в Челябинской области защитил ординатуру по неотологии. Опыт работы медбратом, годы врачебной практики - все пригодилось в деле профессионального служения детям.

Врачи убеждены в том, что даже самый маленький и недоношенный новорожденный - сформированная личность. Человек, который чувствует все, что происходит, реагирует коликами на тревожность мамы, и также волнуется. Малыш может уставать, лениться, проявлять интерес. Если ему скучно или он хочет, но не может повернуться на другой бок, плачет. Может спать днем и не спать ночью. Тонкая психология. Ребенок любит маму все 280 дней, пока длится беременность и, конечно же, связь с родным человеком сохраняется всю жизнь. Окрепнуть малышу помогает любовь и забота и мамы, и папы.

Заслуженный врач России Зоя Рявкина вспоминает:

- В истории нашей больницы были времена, когда лечили сто детей, это было очень трудно, конечно же. Такое количество ребятишек нельзя собирать вместе. У нас ведь нет мелочей. Я рада, что вот уже семь лет здесь заботливо обустроены палаты «Мать и дитя». Это значит, что мамочка будет рядышком с новорожденным. Это ценно, даже если она не кормит его грудью. Как дышит, спит, кряхтит дитя - до всего маме дело. Не только врачи, но и наши медсестры имеют уникальные навыки. Не каждая медсестра сможет, к примеру, промыть желудочек малышу. Поэтому мы всегда смотрели и отбирали медперсонал еще на их практике. Я сама хорошо помню, как впервые пришла на практику в роддом и, увидев новорожденных, подумала: «Какие они все хорошие, красивые». Ответственность за жизнь каждого малыша у врача огромная. Мне 82 года, а к этим крохам тянет по-прежнему, хочется помогать им снова и снова.

Невролог-неонатолог Валентина Чернышева подтверждает:

- К профессиональным знаниям, опыту требуется терпение, альтруизм, сосредоточенность. Что требуется от нас? Командная работа. Есть тяжелые дети, есть мамы, которым сложно. Мне хочется пожелать молодым девушкам: «Берегите честь смолоду!». Это не просто слова, а залог здоровья - вашего и будущего ребеночка. Чему новорожденные нас учат? Добру! Улыбнулся тебе малыш, которому всего неделя - красота!

В отделении есть все условия для выхаживания малышей, родившихся раньше срока или с патологиями.

Светлана Владимировна Морозова, медицинская сестра:

- Первое время, работая медсестрой, мне казалось, что трясутся руки, когда подходила к маленьким. Видели, какие они у нас крошечные? Одеты тепло, спокойны. Я разговариваю с ними и, одновременно, делаю необходимые процедуры. Те, кому нужна спокойная жизнь, у нас не работают. Мои родные знают, что если я вышла на смену, отвлекать меня, звонить по мелочам не имеет смысла. Мужу нравится, что я работаю в «детстве». Когда-то рождение недоношенного ребеночка было сродни приговору – выживет или нет, отразиться ли на будущем здоровье малыша. А теперь выхаживают детей, которые весят полкилограмма и меньше.

Андрей Киосов не любит говорить о весе, детей он оценивает не только по медицинским параметрам:

- Доказано на практике, что недоношенный ребенок имеет шанс жить, даже если он родился очень маленьким, 500 граммов, к примеру. Но говорить о малышах в граммах категорически нельзя, ведь каждый человек, пусть еще маленький, беспомощный, со своей неповторимой душой. Внутриутробному ребенку, еще до его рождения, нужна любовь родителей! А младенец, родившийся раньше положенного срока, в любящей семье обязательно вырастет и станет талантливым и умным!

Сотрудники отделения, посвятившие себя детям.

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