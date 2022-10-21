80 лет истории в цифровом формате: к юбилею ЧТПЗ в Челябинске открылась мультимедийная выставка

Легенда - стала ближе. Весь путь ЧТПЗ в доступном современном формате. Фото: ЧТПЗ

Впервые в цифровом формате. Весь длинный и славный путь гиганта трубной индустрии — от первых палаток строителей до передового производства — воплотился на одной мультимедийной цифровой площадке. И стал доступен каждому. Одно нажатие — и погружаешься в многогранную историю Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), входящего в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК). Или знакомишься с первыми заводчанами.

Интерактивная выставка «Легенды трубной промышленности: к 80-летию ЧТПЗ» открылась в Челябинске в честь юбилея завода. Корреспондент КП-Челябинск вместе с гостями одним из первых прикоснулся к уникальным страницам славной летописи трубопрокатного завода.

ЗАВОД КАК ЖИВОЙ

Шаг — и попадаешь в цех. Прессовка, сварка, шлифовка — на глазах стальные листы превращаются в трубы. Погружают с головой в работу челябинских трубников мультимедийные проекции и 3D-визуализация. Современные технологии сделали мечту Веры Жердевой — ветерана ЧТПЗ с 24-летним стажем — хоть и виртуальной, но реальностью.

«Восторг!» — ветеран завода делится впечатлениями с подругой. Фото: ЧТПЗ

— Я просто в восторге! Работала на кислородной станции, а сейчас как будто побывала на «Высоте 239». Завод как живой. Я поражена, — воодушевленно рассказывает гостья.

Сварка почти завершена — до сложного техпроцесса рукой подать. Фото: ЧТПЗ

Поражают гостей выставки панорамный кинозал, более 30 проекций и 40 интерактивных исторических справок. Одно нажатие — и ты лицом к лицу с основателями завода. Самые современные проекты, передовые технологии и новые цехи — все воплощено в цифровом формате.

ИНТЕРЕСНО БУДЕТ И МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Не заскучает и молодежь — играя в квиз или проходя квест, можно узнать ключевые вехи становления гиганта трубной индустрии — от палаток первостроителей до крупнейшего в России цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239».

Увлекательно и красочно — молодежь ставит выставке «лайк». Фото: ЧТПЗ

— Сегодня мы открываем уникальную выставку в современном формате, который особенно близок молодежи. Мультимедийное оборудование доступно и ярко расскажет о многогранной истории развития ЧТПЗ. Экспозиция будет интересна жителям и гостям города, а также сотрудникам завода, для которых она станет живым воплощением их трудового пути и прославлением производственных подвигов. Планируем, что выставку «Легенды трубной промышленности» посетит более 3 000 человек», — сказал управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

Нажимать и листать — к истории ЧТПЗ можно прикасаться буквально. Фото: ЧТПЗ

ОТ ПРАДЕДА — ВНУКАМ

Отдельное место в экспозиции отведено трудовым династиями. На ЧТПЗ их немало. Виктор Долгошеев — заводчанин в четвертом поколении, ныне начальник производственно-технической группы энергетического центра ЧТПЗ — поделился эксклюзивным материалом к юбилею родного завода:

— Мой прадедушка еще в 40-х начинал работать на ЧТПЗ. Хобби у него было фотографировать. Можно сказать, он запечатлел становление завода и Ленинского района. Потому он увлек этим уже моего дедушку. И за все это время в семейном архиве скопились 80 лет истории завода в фотоснимках. С большой радостью и счастьем мы этим поделились, чтобы к редким кадрам могли прикоснуться все желающие.

Оранжерея ЧТПЗ — из семейного архива Долгошеевых. Фото: ЧТПЗ

Работа кипит — Виктор Долгошеев у телефона. Фото: ЧТПЗ

Кроме фото, в основу выставки легли воспоминания сотрудников, архивные документы, литература, видеохроника. Сводили все это в единый мультимедийный формат ни много ни мало 5 месяцев.

— ЧТПЗ — наш первый партнер из промышленной сферы. Для нас это было в новинку. Работали около 10 специалистов — кураторы, научные консультанты, дизайнеры, программисты, экскурсоводы. Вся визуализация и дизайн разработаны нами, с опорой на бренд-бук ТМК, чтобы раскрыть такой многогранный завод по-новому и при этом сохранить связь традиций, — описала процесс подготовки к выставке директор мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» Полина Глинских.

На фоне — панорамный экран. Эффект присутствия гарантирован. Фото: ЧТПЗ

ГОРДОСТЬ РОССИИ

На торжественное открытие выставки пригласили сотрудников и ветеранов завода. Поздравил ЧТПЗ с большим юбилеем заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов:

— Значимость ЧТПЗ в истории и экономике Южного Урала сложно переоценить. На протяжении восьми десятилетий завод является ключевым промышленным предприятием города и области. ЧТПЗ всегда был и остается предприятием с высокой производственной культурой, который ведет ответственную социальную политику с фокусом на улучшение экологии, оказывает помощь школам и детским садам, поддерживает развитие спорта. И вся эта жизнь — производственная, трудовая, социальная — нашла отражение в экспозиции. Уверен, вы узнаете много интересных фактов о ЧТПЗ.

Торжественный момент — выставка вот-вот откроется. Фото: ЧТПЗ

Планируется, что выставку посетят порядка 3 тысяч человек. Больше пятисот билетов уже подарили школьникам Ленинского района.

Не только узнать прошлое, но и заглянуть в будущее. Фото: ЧТПЗ

Погрузиться в мультимедийное пространство ЧТПЗ сможет любой желающий вплоть до 6 ноября по адресу: улица Труда, 183. Билеты — в кассах исторического парка «Россия — Моя история».