Гуляем по новым набережным Челябинской области

Челябинская набережная, которую открыл Алексей Текслер, бесспорно, красивая, но уже не единственная в области. Фото: пресс-служба губернатора.

Думаете, в Челябинске самая красивая набережная? Жители других городов области теперь могут с этим поспорить. В ходе голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» южноуральцы стали выбирать обустроенные пруды, реки или озера в их родном городе. Несколько набережных уже открылось, они поражают воображение своими видами.

Многие объекты до и после их преображения посещает губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время своих поездок по области. Города серьезно меняются, становясь комфортными для жизни.

— Ко всем проектам в области у меня два требования, — подчеркнул Алексей Текслер. — Прежде всего, активное участие людей. Только так можно понять, какие объекты нужны и востребованы. И, конечно, качество и сроки выполнения работ подрядчиками. В ходе поездок по городам и районам это я проверяю лично.

«АШИНСКИЙ МЕРИДИАН»

Своя набережная в этом году появилась в Аше. С видом на горы и реку Сим. Конечно, здесь нет такой оживленности, разнообразия кафешек, как на челябинской, но в этом и есть особенность этого проекта - природа и тишина.

«Ашинский меридиан» прошел в финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений и был поддержан губернатором Алексеем Текслером. Осенью 2021 года главе региона рассказали о планах по благоустройству.

Увидев набережную в Аше год назад, Алексей Текслер решил поддержать проект. Фото: администрация Ашинского района.

— Вы знаете мою позицию: все проекты, которые доходят до федерального финала конкурса благоустройства, даже если они не выигрывают, получают областную поддержку, — сказал жителям Алексей Текслер. — Поэтому проект набережной мы обязательно поддержим. Главное — не затягивать сроки.

Спустя год это место уже не узнать. Вдоль реки появилась пешеходная зона от моста в поселок Чапаевский до нового сквера возле детского сада. Прогулочная тропа составляет более трех километров. Спуститься к воде можно в восьми местах. Полностью набережную в Аше закончат в ноябре.

СИРЕНЕВЫЙ СКВЕР ВЕРХНЕГО УФАЛЕЯ

Особенностью сквера в Верхнем Уфалее стало обилие сирени. Именно это романтичное и ароматное дерево в большом количестве высадили при благоустройстве заброшенной территории в центре города.

За наведение порядка в этом месте проголосовали более двух тысяч жителей города. Вместо заросших тропинок здесь проложили дорожки, поставили фонари, лавочки, урны.

Более 5 млн рублей на обустройство были направлены по решению губернатора Алексея Текслера, еще 262 тысячи рублей добавили из местного бюджета.

— По вечерам здесь очень много гуляет народу, - обмениваются мнениями в соцсетях местные жители. — Начиная от подростков и заканчивая прелестными бабушками, встречаемся, здороваемся.

— Освещение в парке отличное. Если прошел дождь, то свет отражается от мокрого асфальта, и становится еще лучше, — делится впечатлениями другой уфалеец.

Больше всего жители ждут весну, чтобы вдохнуть запах сирени, а также погулять с детьми на детской площадке, которую установят позже.

НОВЫЕ СКВЕРЫ КОПЕЙСКА

В Копейке в этом году благоустроили четыре сквера и три двора. В городе, куда в свое время переехали многие челябинцы, настрои-ли новых районов, но мест для отдыха и прогулок катастрофически не хватало. Об этом заявил и губернатор Алексей Текслер во время посещения парка Победы. На первый этап реновации этого объекта из областного бюджета было направлено более 120 млн рублей.

— Нехватка благоустроенных парков и скверов — одна из проблем, которую называют жители Копейска, — подчеркнул Алексей Текслер. — При благоустройстве важно учесть общественное мнение. Большой парк городу нужен однозначно, но с сохранением при благоустройстве здоровых деревьев.

В октябре 2022 года в Копейске появилась своя набережная — у водоема Вагановка в поселке Горняк. Территория здесь была запущена много лет и потребовала много усилий. Начиная от расчистки береговой зоны до обустройства тротуаров, установки качелей, спортивных тренажеров, освещения.

В Копейске в этом году по федеральной программе обустроили несколько скверов.

— Поселком давно пора заняться, — говорит жительница Копейска. — В моей юности он был такой многолюдный, сколько было молодежи. А на озере мы всегда детьми купались.

Своя набережная в этом году появилась в Кыштыме на берегу Кыштымки, в Аргаяшском районе жители выбрали для благоустройства парк имени Горького, в поселке Фершампенуаз Нагайбакского района решили отремонтировать площадь Ленина, в Озерске преобразился сквер имени Броховича. Для благоустройства в Магнитогорске определили два сквера: «Трех поколений» и имени Чайковского.

Известны и проекты на 2023 год. Открытое онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» завершилось еще весной. У компаний было много времени, чтобы подготовиться к будущей работе и представить новые места для прогулок уже летом.

ЦИФРА: 125

Столько общественных пространств появилось в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». Также отремонтировано 140 дворов. Благоустройство прошло во всех 43 муниципалитетах Челябинской области.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Все, что мы обещали людям, все наши социальные обязательства, планы и проекты остаются в силе. Это касается в первую очередь сфер здравоохранения, образования, спорта, культуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, вопросов благоустройства. С учетом новых условий требую усилить финансовую и исполнительскую дисциплину, больше уделять внимания вопросам разумной оптимизации, экономии бюджетных средств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru