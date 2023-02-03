В челябинском микрорайне «Ньютон» 17-летний подросток выпал из окна многоэтажки

Парень после падения с высоты не выжил. Фото: google.ru/maps

В Челябинске из окна многоэтажки выпал подросток. ЧП произошло возле дома №17 на проспекте Героя России Родионова. Как рассказали жители микрорайона «Ньютон», подросток после падения не выжил.

— Я вышла в подъезд и посмотрела в окно. На земле лежал мальчик в голубой школьной рубашке. Тело уже накрыли. Видела потом, как родители прибежали, — рассказал очевидец.

У детей, которые учатся неподалеку, как раз закончились уроки. Они увидели падение подростка, когда возвращались домой.

— Моя 12-летняя дочка шла со школы в этот момент. Он недалеко от нее упал, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск жительница микрорайона.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что погибшему было 17 лет. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и следователи. По предварительным данным, смерть подростка не носит криминальный характер.

Фото: ЖК Ньютон | группа жителей | Челябинск / Vk.com

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