Вакцина впрыскивается в нос. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинскую область пришло 100 тысяч насадок-распылителей. При их помощи вакцину от COVID-19 можно получить менее болезненным способом – спреем в нос. Пока вакцинироваться таким необычным методом можно только в ГКБ №1 Челябинска. Но скоро насадки распределят по больницам и поликлиникам региона.

Отличия назальной вакцины от внутримышечной

− Мы получили насадки-распылители. Вакцина все та же самая – Спутник V, двухкомпонентная. С помощью насадки-распылителя мы можем не ставить инъекцию, а впрыскивать в нос эту вакцину, − рассказала, заместитель главврача по медицинской части ГКБ №1 Челябинска Татьяна Колчинская.

В область пришло 100 тысяч насадок-распылителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В больнице говорят, этот метод пользуется спросом. Но днем в будний день за такой необычной вакциной пришла только одна девушка. Несколько минут общения с врачом, пшик и готово.

− Ничего особенного, как будто в нос закапала. Она не противная, не горькая, не морозит нос. Как будто водичка. Если выбирать, лучше назальную. Укол − это, как минимум, больно, в тебя что-то втыкают, а тут пшик и готово, − поделилась эмоциями после вакцинации спреем Полина Герасимова.

Процедура быстрая и менее болезненная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Показания к назальной вакцинации в Челябинской области

Про выбор Полина сказала не случайно. Каждый пациент сам решает, как вакцинироваться. Опасается нового метода – можно поставить привычно через укол. Боится уколов – можно смело попросить назальным методом.

− Но мы все же рекомендуем, если человек вакцинируется в первый раз, поставить именно инъекционно и первый, и второй компонент. Если это ревакцинация, есть вариант введения и спреем, − объясняет заместитель главврача по медицинской части ГКБ №1 Челябинска Татьяна Колчинская.

Вакцину ставят привычную. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Побочные эффекты назальной вакцины

Особых рекомендаций для подготовки нет. Главное, быть здоровым на момент вакцинации. А вот после интерназальной вакцинации есть ряд рекомендаций:

− Сказали два часа не пить, не есть, не сморкаться. Если повышается температура или заложенность носа, пить противовоспалительные, − рассказывает Полина, которая поставила сегодня первый компонент через спрей.

Интерназальная вакцинация, как и обычная Спутником V, двухкомпонентная. Через 21 день нужно будет прийти в больницу и получить второй впрыскивание.

Полина сразу получила и прививку от гриппа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.