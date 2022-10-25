Логистический форум Южно-Уральской железной дороги позволил взглянуть за горизонт

Центр исторического наследия ЮУЖД стал площадкой для проведения масштабного форума «Транспортные решения. Взгляд за горизонт».

Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги стал площадкой для проведения масштабного форума «Транспортные решения. Взгляд за горизонт». В атмосфере символической преемственности времён и поколений эксперты обсудили и презентовали логистические решения, тренды, востребованные в перспективе до 2035 года. Эксперты в командах предлагали свои решения в транспортно-логистической деятельности по таким направлениям как создание и укрепление доверительной среды сотрудничества с клиентами на основе цифровых сервисов, приём груза к перевозке, инновационное обслуживание, SMART-станция, контейнеризация, совершенствование технологии планирования.

Форум открыл первый замначальника ЮУЖД по экономике, финансам и корпоративной координации Александр Сельменских.

ЮУЖД занимает 6 место по объему перевозок груза на сети. Так, среднесуточные объемы погрузки за 9 месяцев 2022 года составляют 196 тысяч тонн.

«ЧТОБЫ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА»

Начальник Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Евгений Селецкий подчеркивает: сотрудничество с партнёрами выстроенное. У магистрали около 800 грузоотправителей и грузополучателей. Договорные отношения заключены с 1,1 тысяч партнёров: пул клиентов в Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Башкортостане внушительный.

Начальник Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Евгений Селецкий и заместитель начальника управления логистики ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Михаил Щербинин подписали соглашение о сотрудничестве.

- Договоры предполагают развитие нашего сотрудничества в области цифровизации, таможенных услуг, в сфере развития взаимного документооборота. В сфере особого внимания – предприятия непрерывного цикла. Заключено соглашение о промышленном туризме. Это соглашение предполагает экскурсионный обмен группами сотрудников наших предприятий. Это все нужно для того, чтобы мы лучше знали и понимали друг друга, - говорит Евгений Селецкий. – Проанализировав то, чем живет дорога сегодня, мы изучили тренды в сфере логистики, наложили эти тренды на текущую ситуацию и сгенерировали предложения на будущее. А в будущем мы уйдём от бумажного документооборота, запустив процесс перевозки исключительно в цифровом формате.

НА ВОСТОК И К ЮГУ

Тренд развития сферы грузоперевозок – контейнеризация. С каждым годом объемы этого вида перевозок грузов на ЮУЖД растут. Потому что это удобно, более безопасно; скорость перевозок контейнерами - выше. В январе-сентябре по Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 442,5 тысяч ДФЭ, что на 23,3% больше, чем за этот же период 2021 года.

Образ железной дороги будущего создавали среди экспонатов Центра исторического наследия ЮУЖД.

Один из участников стратегической сессии – руководитель направления развития бизнеса международной транспортной компании FESCO Алексей Рыльских. Компания занимается всеми видами перевозок, в том числе, контейнерными.

- Мы обсуждали «прокачку» объёмов перевозок на Дальний Восток и на южное направление, в страны Ближнего Востока. Звучали предложения по двухэтажным контейнерам сдвоенными поездами, чего у нас никто ни разу не делал. Мы будем участвовать в составлении бизнес-плана для партнёров: с ЮУЖД мы сотрудничаем давно, доставляя грузы во Владивосток с доставкой за рубеж, предлагая эффективные маршруты.

ЦЕЛЬ ВИДНА

В рамках транспортно-логистического форума также подписан ряд важных соглашений: об обмене информацией для обеспечения бесперебойной деятельности предприятий непрерывного цикла, о взаимодействии с использованием цифровых технологий, о сотрудничестве в области таможенного оформления грузов, об обмене передовым опытом в производственной и социальной сферах.

Выработка стратегических задач развития – командная работа.

Заместитель генерального директора «Газпромтранс» Василий Журавлёв о подписанном документы:

- Мы заключили соглашение с Южно-Уральским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания, посвященное технологии работы с предприятием непрерывного цикла. Наша цель – скоординировать работу ОАО «РЖД» и ПАО «Газпромтранс» и обеспечить ритмичную технологическую цепочку с точки зрения вывоза готовой продукции и исключения производственных рисков, связанных с неритмичностью подхода подвижного состава, организации приёма грузоперевозки. Наше сотрудничество с ЮУЖД длится более 10 лет, непрерывно взаимодействуем со всеми службами железной дороги. И каждый год деловые связи с магистралью крепнут.

В ходе транспортно-логистического форума «Транспортные решения. Взгляд за горизонт» был создан образ железной дороги будущего, который позволит оценить, что нужно усовершенствовать, как «отточить» производственные процессы клиентам и ориентироваться на установленные цели.