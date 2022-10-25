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Общество25 октября 2022 5:30

Логистический форум Южно-Уральской железной дороги позволил взглянуть за горизонт

В Центре исторического наследия ЮУЖД участники масштабного мероприятия презентовали востребованные логистические решения, цифровые сервисы и форматы работы с клиентами
Ольга АНТОНОВА
Центр исторического наследия ЮУЖД стал площадкой для проведения масштабного форума «Транспортные решения. Взгляд за горизонт».

Центр исторического наследия ЮУЖД стал площадкой для проведения масштабного форума «Транспортные решения. Взгляд за горизонт».

Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги стал площадкой для проведения масштабного форума «Транспортные решения. Взгляд за горизонт». В атмосфере символической преемственности времён и поколений эксперты обсудили и презентовали логистические решения, тренды, востребованные в перспективе до 2035 года. Эксперты в командах предлагали свои решения в транспортно-логистической деятельности по таким направлениям как создание и укрепление доверительной среды сотрудничества с клиентами на основе цифровых сервисов, приём груза к перевозке, инновационное обслуживание, SMART-станция, контейнеризация, совершенствование технологии планирования.

Форум открыл первый замначальника ЮУЖД по экономике, финансам и корпоративной координации Александр Сельменских.

Форум открыл первый замначальника ЮУЖД по экономике, финансам и корпоративной координации Александр Сельменских.

ЮУЖД занимает 6 место по объему перевозок груза на сети. Так, среднесуточные объемы погрузки за 9 месяцев 2022 года составляют 196 тысяч тонн.

«ЧТОБЫ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА»

Начальник Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Евгений Селецкий подчеркивает: сотрудничество с партнёрами выстроенное. У магистрали около 800 грузоотправителей и грузополучателей. Договорные отношения заключены с 1,1 тысяч партнёров: пул клиентов в Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Башкортостане внушительный.

Начальник Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Евгений Селецкий и заместитель начальника управления логистики ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Михаил Щербинин подписали соглашение о сотрудничестве.

Начальник Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Евгений Селецкий и заместитель начальника управления логистики ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Михаил Щербинин подписали соглашение о сотрудничестве.

- Договоры предполагают развитие нашего сотрудничества в области цифровизации, таможенных услуг, в сфере развития взаимного документооборота. В сфере особого внимания – предприятия непрерывного цикла. Заключено соглашение о промышленном туризме. Это соглашение предполагает экскурсионный обмен группами сотрудников наших предприятий. Это все нужно для того, чтобы мы лучше знали и понимали друг друга, - говорит Евгений Селецкий. – Проанализировав то, чем живет дорога сегодня, мы изучили тренды в сфере логистики, наложили эти тренды на текущую ситуацию и сгенерировали предложения на будущее. А в будущем мы уйдём от бумажного документооборота, запустив процесс перевозки исключительно в цифровом формате.

НА ВОСТОК И К ЮГУ

Тренд развития сферы грузоперевозок – контейнеризация. С каждым годом объемы этого вида перевозок грузов на ЮУЖД растут. Потому что это удобно, более безопасно; скорость перевозок контейнерами - выше. В январе-сентябре по Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 442,5 тысяч ДФЭ, что на 23,3% больше, чем за этот же период 2021 года.

Образ железной дороги будущего создавали среди экспонатов Центра исторического наследия ЮУЖД.

Образ железной дороги будущего создавали среди экспонатов Центра исторического наследия ЮУЖД.

Один из участников стратегической сессии – руководитель направления развития бизнеса международной транспортной компании FESCO Алексей Рыльских. Компания занимается всеми видами перевозок, в том числе, контейнерными.

- Мы обсуждали «прокачку» объёмов перевозок на Дальний Восток и на южное направление, в страны Ближнего Востока. Звучали предложения по двухэтажным контейнерам сдвоенными поездами, чего у нас никто ни разу не делал. Мы будем участвовать в составлении бизнес-плана для партнёров: с ЮУЖД мы сотрудничаем давно, доставляя грузы во Владивосток с доставкой за рубеж, предлагая эффективные маршруты.

ЦЕЛЬ ВИДНА

В рамках транспортно-логистического форума также подписан ряд важных соглашений: об обмене информацией для обеспечения бесперебойной деятельности предприятий непрерывного цикла, о взаимодействии с использованием цифровых технологий, о сотрудничестве в области таможенного оформления грузов, об обмене передовым опытом в производственной и социальной сферах.

Выработка стратегических задач развития – командная работа.

Выработка стратегических задач развития – командная работа.

Заместитель генерального директора «Газпромтранс» Василий Журавлёв о подписанном документы:

- Мы заключили соглашение с Южно-Уральским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания, посвященное технологии работы с предприятием непрерывного цикла. Наша цель – скоординировать работу ОАО «РЖД» и ПАО «Газпромтранс» и обеспечить ритмичную технологическую цепочку с точки зрения вывоза готовой продукции и исключения производственных рисков, связанных с неритмичностью подхода подвижного состава, организации приёма грузоперевозки. Наше сотрудничество с ЮУЖД длится более 10 лет, непрерывно взаимодействуем со всеми службами железной дороги. И каждый год деловые связи с магистралью крепнут.

В ходе транспортно-логистического форума «Транспортные решения. Взгляд за горизонт» был создан образ железной дороги будущего, который позволит оценить, что нужно усовершенствовать, как «отточить» производственные процессы клиентам и ориентироваться на установленные цели.

БИЗНЕС-ПРЕСС