Журналист из Челябинска чудом выжил во время теракта в Запорожье

Сильнее всего пострадал кабинет интернет портала. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Автомобиль взорвали возле здания телекомпании «ЗаТВ» в городе Мелитополь Запорожской области. Там сейчас трудится Егор Поберей, работавший до этого в «Комсомольской правде-Челябинск». Он чудом остался жив.

− В момент взрыва я только прошел через контрольно-пропускной пункт. Пришел на работу чуть раньше, в 8.40, и услышал оглушительный взрыв, после этого крики людей, звуки битого стекла. Уши до сих пор заложены, − рассказал КП-Челябинск Егор Поберей.

Сильнее всего пострадал редакция интернет-портала. Выбило стекла, часть стены обвалилась.

Ранее о теракте около здания «ЗаТВ» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил, что при взрыве у здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» пострадали пять человек. Среди них есть и сотрудники телекомпании.

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