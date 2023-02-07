Ирина Гехт рассказала, когда в Челябинской области ждать новый вариант коронавируса «кракен»

Ирина Гехт признала, что заболеваемость в регионе растет

В Челябинской области пока нет случаев заражения «кракеном» — новым вариантом омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в эфире радио КП-Челябинск (95,3 FM).

По словам Ирины Гехт, можно ориентироваться на опыт с обычной версией омикрон-штамма. Он показывает, что инфекция сначала распространяется в Москве и центральной России.

— Поскольку там этот штамм еще не обнаружен, достаточно сложно говорить о том, как скоро он будет у нас, — отметила Ирина Гехт.

«Кракен» пока что выявили только в Тыве и Пензе.

Вице-губернатор признала, что и с привычными версиями Covid-19 заболеваемость на Южном Урале сейчас растет.

— Мы открыли в начале недели дополнительные койки, чтобы иметь свободный коечный фонд, — рассказала Ирина Гехт.

Коронавирусу сейчас реже сопутствует пневмония.

— Тем не менее, заболевание протекает тяжело, особенно для пожилых людей, учитывая тот букет сопутствующих заболеваний, который они имеют, — отметила вице-губернатор. — Опасность остается, больничные койки не пустуют, к сожалению. Госпитализация каждый день продолжается. Хотя мы видим меньше летальности и меньшее количество заболевших, Covid-19 никуда не ушел,

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