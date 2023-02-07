«Детей достают из-под завалов, здания до сих пор рушатся»: муж челябинки отправился в эпицентр землетрясения в Турции на помощь людям

Около 15 миллионов человек находятся на улицах в зоне землетрясения на юго-востоке Турции. Фото: REUTERS

Челябинка Анна Астахова уже пять лет живет в Стамбуле. Здесь она вышла замуж за турка и родила дочь. Девушка в ужасе от происходящего в стране. Переживает за людей, и за супруга – он вместе с другими мужчинами-добровольцами поехал в Газиантеп (эпицентр) разбирать завалы. Анна поделилась с КП-Челябинск своими эмоциями:

— Землетрясение мы тоже почувствовали – позавчера ночью в Стамбуле чувствовались толчки магнитудой 2-3 балла. Очень страшно, потому что сегодня ночью мы ощутили толчки уже силой 5,3 балла. В Турции во всех городах объявлено чрезвычайное положение, особый режим опасности. Почти у всех собраны тревожные чемоданчики, чтобы в случае чего выбежать из дома.

Когда все это произошло, мой муж со спасательной бригадой поехал в Газиантеп, помогать вытаскивать людей из-под завалов. Турки объединились, накупили бинтов, лекарств, зарядников, спасательных палаток, чемоданчиков и поехали на помощь. От Стамбула до эпицентра ехать 12 часов. Он мне сегодня утром отписался, что там кромешный ужас, просто невозможно. Люди плачут, детей достают из-под завалов, многие остались без домов. До сих пор рушатся здания – в основном это высотки, и очень страшно, когда люди едут на машинах, а здания падают и чуть ли не прибивают тебя. Сейчас большая проблема с обрушением зданий в городе Диярбакыр, в самом Газиантепе, опять начинаются толчки в Кахраманмараше. В Стамбуле сейчас все объединяются, собирают необходимое и едут добровольцами.

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