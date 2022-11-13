«Приятные эмоции можно получить по-другому»: как прекратить заедать стресс

От заедания стресса можно избавиться и самому. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После ссор, плохих новостей и тяжелого дня так и тянет к холодильнику заесть все беды и огорчения? Тогда у нас для вас плохие новости. Заедать стресс вредно и физически, и психически. Почему это происходит, как справиться самому и чем может все это закончиться? На эти вопросы КП-Челябинск ответила старший психолог челябинской областной клинической наркологической больницы Анастасия Новохацки. Публикуем ее мнение.

ПОЧЕМУ МЫ ПЕРЕЕДАЕМ

– Если говорить про переедание и утоление голода во время стресса, надо изначально понимать, что такое еда и ее поглощение. Пища – это неотъемлемая часть нашей жизни. Человек так поддерживает свой организм в норме, получает питательные вещества, чтобы заниматься какой-то деятельностью и выживать.

Когда происходят какие-то стрессовые события, возникает уже эмоциональное поглощение пищи. Это самый простой и доступный любому способ справиться со стрессом. Чаще всего это позволяет снять тревогу, которая сопутствует стрессу. Человек ест сладкие или жирные продукты и получает вкусовые ощущения. Так возвращает сам себя в реальность. Быстрые углеводы и сам по себе сахар дает ощущение прилива энергии и ощущение радости. Как раз то, что нужно в момент стресса.

Стресс всегда сопровождается мобилизацией ресурсов организма: он как бы запасается веществами. Чтобы это произошло, человек начинает усиленно поглощать пищу.

КАК МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПЕРЕЕДАНИЕ

Чаще всего сначала внимание обращают не сами люди, которые с этим столкнулись, а близкие, родственники, коллеги. В такой ситуации с ним можно поговорить, спросить, замечал ли он за собой такие особенности? А можно поинтересоваться, все ли у него нормально, как дела, как чувствует себя.

Когда стоит насторожиться самому? Если происходят резкие перемены в пищевых привычках. Человек замечает, что он вместо овощей и фруктов начал употреблять больше хлебобулочных изделий, тортиков, печенек. И это все покупается в достаточно больших количествах. Ненормой можно назвать все, что не соответствует обычным пищевым традициям нормального правильного питания, культурным и возрастным особенностям. Грубо говоря, для азиатских стран характерно употребление тех продуктов, которые нам не свойственно употреблять. Например, насекомые различные. Для них это норма будет, для нас нет. Маленькие дети, когда все в рот тащат, могут что-то несъедобное съесть. А когда это у взрослого человека появляется, на это стоит обратить внимание. Если, конечно, это не сделано целенаправленно.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЗАЕДАНИЕ СТРЕССА

Физически это очень вредно − набор лишнего веса и все сопутствующие в последующем заболевания, нарушения метаболизма.

Относительно психического состояния: стресс не разрешается и отношение человека не меняется. То есть он прибегает к эффекту скорой помощи посредством еды, но саму причину не устраняет. Это может привести к хроническому стрессу, что потом перерастает в посттравматические расстройства, хронические тревожные состояниям. И само по себе бесконтрольное поглощение пищи может привести к серьезным расстройствам пищевого поведения.

КАК ПЕРЕСТАТЬ ЗАЕДАТЬ СТРЕСС

Выход здесь простой: разобраться, в чем причина стресса и посмотреть, как можно по-другому эту причину разрешить. Если решить самостоятельно не получается и других альтернатив человек не видит, он всегда может обратиться к специалисту. Начать можно с психолога.

Можно попробовать переключиться на любую досуговую деятельность, творчество или спорт. Причем спорт не профессиональный и изнуряющий, а элементарная зарядка. Например, с утра 10-15 минут будет достаточно, либо вечером после работы. Если что-то на работе происходит, в обеденный перерыв выйти на улицу, минут 10 прогуляться и вернуться. Чаще бывать на природе.

Это все позволит получить какие-то приятные эмоции и немножко отключиться от ситуации, которая является стрессовой для человека.

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